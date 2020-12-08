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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Ювентус
Барселона - Ювентус: обзор матча 08 декабря 2020
Барселона
08.12.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
13'
К. Роналду (П)
20'
У. МакКенни
52'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Ювентус
90'
+2
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
К. Роналду
85'
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Мората
85'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
О. Мингеса
️️️️
Р. Араухо
82'
Желтая карточка
Х. Фирпо
75'
71'
Замена
А. Рабьо
️️️️
А. Рэмзи
71'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Артур
69'
Желтая карточка
Данило
Замена
Р. Пуч
️️️️
Педри
65'
Желтая карточка
С. Умтити
60'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Ж. Альба
55'
Замена
С. Умтити
️️️️
К. Лангле
55'
53'
Желтая карточка
А. Мората
52'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
К. Роналду
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Тринкау
46'
Желтая карточка
К. Лангле
31'
29'
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
Ж. Альба
27'
20'
ГОЛ! 0:2!
У. МакКенни
Пас отдал
Х. Куадрадо
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Педри
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
4-3-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
33
Араухо
2
Лангле
8
Дест
8
Педри
15
Пьянич
21
де Йонг
10
Месси
7
Гризманн
7
Тринкау
4-4-2
1
Буффон
13
Данило
4
де Лигт
19
Бонуччи
26
Сандро
7
Куадрадо
6
Артур
21
Рэмзи
29
МакКенни
7
Роналду
21
Мората
33
Араухо
30
Мингеса
30
Мингеса
33
Араухо
18
Альба
23
Фирпо
23
Фирпо
18
Альба
2
Лангле
14
Умтити
14
Умтити
2
Лангле
8
Педри
10
Пуч
10
Пуч
8
Педри
7
Тринкау
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
7
Тринкау
7
Роналду
14
Кьеза
14
Кьеза
7
Роналду
21
Рэмзи
12
Рабьо
12
Рабьо
21
Рэмзи
6
Артур
30
Бентанкур
30
Бентанкур
6
Артур
7
Куадрадо
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Куадрадо
21
Мората
21
Дибала
21
Дибала
21
Мората
Остались в запасе
Барселона
Ювентус
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
90
Маноло Портанова
АП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Остались в запасе
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
90
Маноло Портанова
АП
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
7
Джанлука Фработта
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Барселона - Ювентус
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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