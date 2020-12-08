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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лацио - Брюгге
Лацио - Брюгге: обзор матча 08 декабря 2020
Лацио
08.12.2020, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
2 : 2
Завершен
Брюгге
12'
Х. Корреа
27'
Ч. Иммобиле (П)
15'
Р. Вормер
76'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Брюгге
90'
+5
Желтая карточка
С. Миньоле
Желтая карточка
А. Марушич
90'
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Корреа
86'
84'
Замена
Д. Окереке
️️️️
К. Дьятта
84'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
К. Мата
77'
Замена
М. Ритс
️️️️
Э. Баланта
76'
ГОЛ! 2:2!
Х. Ванакен
Пас отдал
Р. Вормер
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
75'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
75'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ч. Иммобиле
75'
Замена
Ш. Раду
️️️️
У. Худт
46'
42'
Замена
С. Дели
️️️️
Н. Ланг
39'
Вторая желтая
Э. Соболь
Желтая карточка
У. Худт
36'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ч. Иммобиле
27'
15'
ГОЛ! 1:1!
Р. Вормер
Пас отдал
Н. Ланг
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Альберто
12'
2'
Желтая карточка
Э. Соболь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Рейна
5
Фелипе
15
Ачерби
29
Худт
29
Лаццари
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
3-1-4-2
22
Миньоле
23
Соболь
31
Коссуну
16
Рикка
3
Баланта
25
Вормер
22
Мата
70
Ланг
20
Ванакен
15
Дьятта
17
Де Кетеларе
29
Худт
26
Раду
26
Раду
29
Худт
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
32
Корреа
8
Перейра
8
Перейра
32
Корреа
9
Иммобиле
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Иммобиле
22
Мата
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
22
Мата
70
Ланг
15
Дели
15
Дели
70
Ланг
3
Баланта
23
Ритс
23
Ритс
3
Баланта
15
Дьятта
29
Окереке
29
Окереке
15
Дьятта
Остались в запасе
Лацио
Брюгге
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
34
Этан Хорват
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Лацио - Брюгге
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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