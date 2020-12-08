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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед: обзор матча 08 декабря 2020
РБ Лейпциг
08.12.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
3 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
2'
Анхелиньо
13'
А. Айдара
69'
Д. Клюйверт
80'
Б. Фернандеш (П)
82'
И. Конате (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Анхелиньо
87'
82'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
И. Конате
Пас отдал
Г. Магуайр
Желтая карточка
Т. Адамс
81'
80'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Фернандеш
78'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
А. Ван-Биссака
78'
Замена
А. Туанзебе
️️️️
В. Линделеф
77'
Желтая карточка
В. Линделеф
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Кампль
75'
ГОЛ! 3:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
К. Нкунку
69'
68'
Желтая карточка
Б. Уильямс
63'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Желтая карточка
Д. Клюйверт
62'
61'
Замена
П. Погба
️️️️
Н. Матич
61'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Л. Шоу
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Ольмо
56'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
56'
46'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
А. Теллес
43'
Желтая карточка
Л. Шоу
Желтая карточка
М. Забитцер
35'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
32'
ГОЛ! 2:0!
А. Айдара
Пас отдал
Анхелиньо
13'
5'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:0!
Анхелиньо
Пас отдал
М. Забитцер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Йоша Вос
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
4-3-2-1
25
Гулачи
17
Анхелиньо
16
Конате
4
Орбан
20
Мукиэле
20
Забитцер
21
Айдара
44
Кампль
10
Форсберг
20
Ольмо
28
Нкунку
3-3-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
18
Матич
13
Теллес
8
Мактоминей
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
44
Кампль
10
Адамс
10
Адамс
44
Кампль
20
Ольмо
19
Клюйверт
19
Клюйверт
20
Ольмо
17
Анхелиньо
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
17
Анхелиньо
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
23
Шоу
33
Уильямс
33
Уильямс
23
Шоу
29
Линделеф
4
Туанзебе
4
Туанзебе
29
Линделеф
29
Ван-Биссака
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
29
Ван-Биссака
18
Матич
8
Погба
8
Погба
18
Матич
13
Теллес
6
ван де Бек
6
ван де Бек
13
Теллес
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Эрик Мартель
ОП
20
Йоша Вос
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Эрик Мартель
ОП
20
Йоша Вос
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Ли Грант
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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