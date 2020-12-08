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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 08 декабря 2020
Миллуолл
08.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
70'
Й. Бедварссон
53'
И. Хаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
Желтая карточка
М. Бонн
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Д. Уоллес
89'
77'
Замена
М. Бонн
️️️️
И. Хаир
75'
Желтая карточка
Й. Барбе
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Т. Пэррот
74'
ГОЛ! 1:1!
Й. Бедварссон
70'
Замена
M. Smith
️️️️
Ш. Уилльямс
64'
Замена
Р. Леонард
️️️️
М. Беннетт
64'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
A. Pearce
64'
53'
ГОЛ! 0:1!
И. Хаир
16'
Желтая карточка
Д. Болл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Tom Carroll
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
15
2
Мэлони
2
Ромео
4
Хатчинсон
5
Купер
18
Вудс
6
Уилльямс
17
Уоллес
19
Пэррот
10
Беннетт
3-2-4-1
88
Дьенг
16
Дикки
5
Барбе
22
Хямяляйнен
26
Осайи-Самуэль
29
Какай
4
Болл
10
Хаир
5
11
13
Дайкс
17
Уоллес
7
Бьюри
7
Бьюри
17
Уоллес
6
Уилльямс
17
17
6
Уилльямс
19
Пэррот
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
19
Пэррот
10
Беннетт
18
Леонард
18
Леонард
10
Беннетт
15
10
Бедварссон
10
Бедварссон
15
10
Хаир
9
Бонн
9
Бонн
10
Хаир
Остались в запасе
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Миллуолл - Куинз Парк Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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