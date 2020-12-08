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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Ференцварош
Динамо К - Ференцварош: обзор матча 08 декабря 2020
Динамо К
08.12.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ференцварош
60'
Д. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Ференцварош
Замена
А. Андриевский
️️️️
С. Сидорчук
90'
+2
86'
Замена
Ф. Боли
️️️️
Т. Нгуэн
Замена
Ж. Родригес
️️️️
Б. Вербич
86'
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Цыганков
86'
85'
Желтая карточка
Исаэль
80'
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Зубков
80'
Замена
Э. Ботка
️️️️
Г. Ловренчич
74'
Замена
Исаэль
️️️️
И. Харатин
74'
Замена
Р. Батурина
️️️️
М. Узуни
Замена
В. Шепелев
️️️️
Д. Гармаш
70'
Замена
В. Супряга
️️️️
К. де Пена
70'
ГОЛ! 1:0!
Д. Попов
Пас отдал
Т. Кедзиора
60'
59'
Желтая карточка
М. Блажич
47'
Желтая карточка
И. Харатин
45'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
Желтая карточка
Д. Гармаш
37'
Желтая карточка
К. де Пена
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
7
Сомалья
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
11
Клейтон
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Ференцварош
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Богдан
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
18
Давид Зигер
ЦП
88
Исаэль
ЦП
9
Роко Батурина
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
4-2-3-1
1
Бущан
16
Миколенко
6
Забарный
4
Попов
94
Кедзиора
10
Шапаренко
8
Сидорчук
14
де Пена
19
Гармаш
11
Цыганков
7
Вербич
3-1-2-3-1
90
Дибус
3
Двали
2
Хайстер
16
Блажич
14
Харатин
93
Лайдуни
7
Сомалья
21
Зубков
10
Узуни
93
Нгуэн
26
Ловренчич
11
Цыганков
30
Леднев
30
Леднев
11
Цыганков
19
Гармаш
19
Шепелев
19
Шепелев
19
Гармаш
8
Сидорчук
18
Андриевский
18
Андриевский
8
Сидорчук
7
Вербич
7
Родригес
7
Родригес
7
Вербич
14
де Пена
20
Супряга
20
Супряга
14
де Пена
26
Ловренчич
21
Ботка
21
Ботка
26
Ловренчич
10
Узуни
9
Батурина
9
Батурина
10
Узуни
14
Харатин
88
Исаэль
88
Исаэль
14
Харатин
21
Зубков
21
Мак
21
Мак
21
Зубков
93
Нгуэн
9
Боли
9
Боли
93
Нгуэн
Остались в запасе
Динамо К
Ференцварош
11
Клейтон
ПВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
35
Руслан Нещерет
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
33
Левенте Эри
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
1
Адам Богдан
ВР
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
11
Клейтон
ПВ
8
Тудор Балуцэ
ОП
35
Руслан Нещерет
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
1
Адам Богдан
ВР
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Динамо К - Ференцварош
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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