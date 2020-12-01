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    Расписание матчей 01-12-2020

    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 14 тур
    1 декабря, вторник
    00:00
    Торпедо Вл
    Зенит
    Перенесен на неопределенный срок
    1 декабря, вторник
    00:00
    Родина
    Чита
    Перенесен на неопределенный срок
    Бразилия. Серия А 2020, 6 тур
    1 декабря, вторник
    00:01
    Гремио
    2:1
    Гойас
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 23 тур
    1 декабря, вторник
    00:01
    Васко да Гама
    1:4
    Сеара
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    02:00
    Флуминенсе
    0:0
    Брагантино
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 12 тур, группа A
    1 декабря, вторник
    14:00
    Чертаново (мол)
    1:4
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    17:00
    Ростов (мол)
    0:1
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 11 тур
    1 декабря, вторник
    19:00
    Роял Мускрон-Перувельц
    3:2
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 5 тур, группа A
    1 декабря, вторник
    20:55
    Локомотив
    1:3
    Зальцбург
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    23:00
    Атлетико
    1:1
    Бавария
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 5 тур, группа B
    1 декабря, вторник
    20:55
    Шахтер
    2:0
    Реал
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    23:00
    Боруссия
    2:3
    Интер
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 15 тур
    1 декабря, вторник
    22:00
    Кардифф
    3:0
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    22:45
    Борнмут
    2:3
    Престон
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    22:45
    Бирмингем Сити
    1:2
    Барнсли
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    22:45
    Дерби Каунти
    1:1
    Ковентри
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    22:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:2
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    23:00
    Ротерхэм
    0:2
    Брентфорд
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 5 тур, группа C
    1 декабря, вторник
    23:00
    Порту
    0:0
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    23:00
    Марсель
    2:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 5 тур, группа D
    1 декабря, вторник
    23:00
    Ливерпуль
    1:0
    Аякс
    Матч завершен
    1 декабря, вторник
    23:00
    Аталанта
    1:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
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