ноябрь 2020
декабрь 2020
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 14 тур
1 декабря, вторник
00:00
Перенесен на неопределенный срок
Бразилия. Серия А 2020, 6 тур
Бразилия. Серия А 2020, 23 тур
1 декабря, вторник
00:01
Матч завершен
1 декабря, вторник
02:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 12 тур, группа A
1 декабря, вторник
14:00
Матч завершен
1 декабря, вторник
17:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 11 тур
1 декабря, вторник
19:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 5 тур, группа A
Лига чемпионов (2020/2021), 5 тур, группа B
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 15 тур
1 декабря, вторник
22:00
Матч завершен
1 декабря, вторник
22:45
Матч завершен
1 декабря, вторник
22:45
Матч завершен
1 декабря, вторник
22:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 5 тур, группа C
1 декабря, вторник
23:00
Матч завершен
1 декабря, вторник
23:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 5 тур, группа D