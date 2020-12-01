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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Сеара
Васко да Гама - Сеара: обзор матча 01 декабря 2020
Васко да Гама
01.12.2020, вторник, 00:01
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 4
Завершен
Сеара
65'
L. Santos (П)
4'
П. Наресси
26'
Клебер
79'
S. Mineiro
89'
Вина (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Васко да Гама - Сеара
Замена
Y. Catatau
️️️️
L. Santos
90'
+4
90'
+1
Замена
L. Carvalho
️️️️
Лима
90'
+1
Замена
W.
️️️️
Вина
89'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Вина
Желтая карточка
Ф. Бастос
83'
79'
ГОЛ! 1:3!
S. Mineiro
Пас отдал
Лима
75'
Замена
A.
️️️️
Б. Пачеко
69'
Замена
K.
️️️️
Л. Чу
69'
Замена
S. Mineiro
️️️️
Клебер
Замена
C. Tenório
️️️️
Л. Матос
69'
Замена
М. Бенитес
️️️️
L. Gil
69'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
L. Santos
65'
63'
Желтая карточка
Л. Отавио
Замена
T. Reis
️️️️
Р. Грака
46'
Желтая карточка
L. Gil
29'
26'
ГОЛ! 0:2!
Клебер
Пас отдал
Л. Чу
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Наресси
Пас отдал
Вина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
35
Миранда
ЦЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
7
Андрей
ОП
11
Gustavo Torres
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
8
Leonardo Gil
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
29
Вина
АП
45
Лима
ПВ
1
Richard
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
8
Феллипе Бастос
ЦП
11
Lucas Santos
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
41
Cayo Tenório
ЦФ
23
Tiago Reis
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
Сеара
29
Витор Жакаре
ЛВ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
91
Wescley
ЦФ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
4-1-5
30
Лукао
30
Боржес
36
Грака
3
Лео Матос
35
Миранда
7
Андрей
0
11
Карлиньос
5
8
11
4-1-3-3
2
Хавьер
6
Отавио
4
Клаус
91
Пачеко
6
Наресси
45
Лима
29
Вина
7
Чу
19
9
Клебер
1
3
Лео Матос
41
41
3
Лео Матос
36
Грака
23
23
36
Грака
0
38
38
0
8
7
Бенитес
7
Бенитес
8
29
Вина
91
91
29
Вина
9
Клебер
11
11
9
Клебер
7
Чу
70
70
7
Чу
45
Лима
27
27
45
Лима
91
Пачеко
14
14
91
Пачеко
Остались в запасе
Васко да Гама
Сеара
33
Marcos Júnior
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦП
15
Bruno Gomes
ЦФ
17
Энрике
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
55
Alexander
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
29
Витор Жакаре
ЛВ
10
Felipe
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
4
Eduardo Brock
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
33
Marcos Júnior
ЦФ
50
Juninho
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦП
15
Bruno Gomes
ЦФ
17
Энрике
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
55
Alexander
ЦФ
11
Lucas Santos
ЦП
Остались в запасе
29
Витор Жакаре
ЛВ
10
Felipe
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
4
Eduardo Brock
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Васко да Гама - Сеара
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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