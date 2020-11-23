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    Расписание матчей 23-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2020
    23 ноября, понедельник
    00:00
    Канзаc Сити
    3:3
    (3:0)п
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    23 ноября, понедельник
    03:30
    Миннесота Юнайтед
    3:0
    Колорадо
    Матч завершен
    23 ноября, понедельник
    06:00
    Портленд
    1:1
    (7:8)п
    Даллас
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 22 тур
    23 ноября, понедельник
    00:15
    Интернасьонал
    1:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    23 ноября, понедельник
    00:15
    Ботафого
    1:2
    Форталеза
    Матч завершен
    23 ноября, понедельник
    02:30
    Коринтианс
    0:0
    Гремио
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 15 тур
    23 ноября, понедельник
    17:00
    Уфа
    1:2
    Химки
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 9 тур
    23 ноября, понедельник
    19:30
    Галатасарай
    1:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 9 тур
    23 ноября, понедельник
    20:30
    Волос
    1:4
    ОФИ
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 9 тур
    23 ноября, понедельник
    20:30
    Бернли
    1:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    23 ноября, понедельник
    23:00
    Вулверхэмптон
    1:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 9 тур
    23 ноября, понедельник
    21:00
    Копенгаген
    1:2
    Рандерс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 13 тур
    23 ноября, понедельник
    22:45
    Оуд-Хеверли
    2:2
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 10 тур
    23 ноября, понедельник
    23:00
    Атлетик
    4:0
    Бетис
    Матч завершен
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