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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Даллас
Портленд - Даллас: обзор матча 23 ноября 2020
Портленд
23.11.2020, понедельник, 06:00
США. МЛС
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Даллас
82'
J. Villafaña
90+3'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Портленд - Даллас
ГОЛ!
Д. Жупарич
3:3
ГОЛ!
B.
2:3
ГОЛ!
М. Фарфан
2:2
ГОЛ!
F. Jara
1:2
ГОЛ!
D. Valeri
1:1
ГОЛ!
Р. Циглер
0:1
120'
+2
Желтая карточка
Э. Твумаси
110'
Замена
Р. Циглер
️️️️
Ф. Пико
Замена
Б. Бодили
️️️️
Э. Поло
106'
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
95'
Замена
М. Фарфан
️️️️
П. Бонилья
94'
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Пепи
Замена
Ж. Эбобиссе
️️️️
Ф. Мора
88'
86'
Замена
М. Барриос
️️️️
Т. Сантос
85'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Д. Нельсон
ГОЛ! 1:0!
J. Villafaña
Пас отдал
D. Valeri
82'
80'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
A. Ricaurte
75'
Желтая карточка
A. Ricaurte
61'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Х. Феррейра
Замена
К. Паредес
️️️️
Э. Уильямсон
45'
36'
Желтая карточка
Ф. Пико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
8
Кристиан Паредес
ЦП
14
Andres Flores
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
4-4-2
12
Кларк
4
13
Жупарич
33
Мабиала
28
Бонилья
21
Чара
8
Чара
19
Уильямсон
8
24
Поло
99
Мора
3-2-2-3
1
Маурер
2
24
Холлингшид
14
Нельсон
5
14
Рейнолдс
22
Пико
21
Сантос
27
Феррейра
29
8
24
Поло
98
Бодили
98
Бодили
24
Поло
28
Бонилья
3
Фарфан
3
Фарфан
28
Бонилья
19
Уильямсон
8
Паредес
8
Паредес
19
Уильямсон
99
Мора
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
99
Мора
8
Чара
44
Лориа
44
Лориа
8
Чара
27
Феррейра
6
Тессманн
6
Тессманн
27
Феррейра
8
99
Твумаси
99
Твумаси
8
22
Пико
3
Циглер
3
Циглер
22
Пико
14
Нельсон
9
Пепи
9
Пепи
14
Нельсон
21
Сантос
7
Барриос
7
Барриос
21
Сантос
Остались в запасе
Портленд
Даллас
14
Andres Flores
ЦФ
31
Альяж Ивачич
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
6
Брайан Акоста
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
14
Andres Flores
ЦФ
31
Альяж Ивачич
ВР
15
Chris Duvall
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
Остались в запасе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
6
Брайан Акоста
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Портленд - Даллас
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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Портленд
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