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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Форталеза
Ботафого - Форталеза: обзор матча 23 ноября 2020
Ботафого
23.11.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Форталеза
81'
Варлей
61'
B.
79'
Давид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Форталеза
ГОЛ! 1:2!
Варлей
Пас отдал
М. Беневенуто
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
Давид
Пас отдал
O.
Замена
Варлей
️️️️
А. Кайо
78'
76'
Замена
Рональд
️️️️
Вандерсон
75'
Замена
C.
️️️️
Фелипе
73'
Желтая карточка
Давид
71'
Замена
O.
️️️️
Ромариньо
Замена
П. Рауль
️️️️
М. Баби
64'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
K. Honda
64'
61'
ГОЛ! 0:1!
B.
60'
Замена
Y. César
️️️️
Марлон
60'
Замена
B.
️️️️
В. Паулиста
Замена
Марсиньо
️️️️
Кевин
46'
Желтая карточка
Кану
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Diego Cavalieri
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
25
Марлон
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Ботафого
2
Варлей
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
5
Луис Отавио
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
16
Руан
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
8
Рональд
ОП
11
Osvaldo
ЦП
8
Derley
ЦП
10
Éderson
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
4-1-2-4
12
Луис
4
Кану
4
Беневенуто
22
Кевин
28
Велисон
10
Назарио
8
Кайо
12
8
Калу
4
17
Баби
3-4-1-2
27
4
Вандерсон
2
Тинга
26
Мело
8
Жуниньо
15
Фелипе
11
Ромариньо
25
Марлон
7
Давид
9
Паулиста
26
22
Кевин
2
Марсиньо
2
Марсиньо
22
Кевин
17
Баби
18
Рауль
18
Рауль
17
Баби
8
Кайо
2
Варлей
2
Варлей
8
Кайо
4
10
10
4
25
Марлон
57
57
25
Марлон
9
Паулиста
9
9
9
Паулиста
4
Вандерсон
8
Рональд
8
Рональд
4
Вандерсон
15
Фелипе
6
6
15
Фелипе
11
Ромариньо
11
11
11
Ромариньо
Остались в запасе
Ботафого
Форталеза
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
16
Руан
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
10
Éderson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
16
Руан
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
Остались в запасе
10
Éderson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
4
João Paulo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Ботафого - Форталеза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
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