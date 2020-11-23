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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Кайсериспор
Галатасарай - Кайсериспор: обзор матча 23 ноября 2020
Галатасарай
23.11.2020, понедельник, 19:30
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
62'
М. Дианье (П)
71'
Г. Кампаньяро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Кайсериспор
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
С. Фегули
90'
Замена
О. Байрам
️️️️
Э. Килинк
87'
87'
Замена
H. HÃ¼seyin Acar
️️️️
З. Квржич
78'
Желтая карточка
А. Бехич
71'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кампаньяро
Замена
A. Yavuz Kol
️️️️
Э. Акбаба
70'
Замена
О. Этебо
️️️️
О. Джаглаян
69'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
М. Сараччи
69'
67'
Замена
М. Лопеш
️️️️
М. Фернандеш
62'
Вторая желтая
M. Çelik
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Дианье
62'
48'
Желтая карточка
М. Фернандеш
46'
Замена
И. Кипе
️️️️
S. Lung Jr.
46'
Замена
И. Парлак
️️️️
Д. Алибек
43'
Замена
А. Бехич
️️️️
Я. Субаши
Желтая карточка
Э. Акбаба
40'
20'
Желтая карточка
M. Çelik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Денис Алибек
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Галатасарай
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
30
Adem Doğan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
4-1-2-3
99
Озтюрк
4
Сараччи
23
Маркао
4
Донк
25
Линнес
8
Фегули
14
Антальялы
8
Акбаба
17
Джаглаян
45
Дианье
11
Килинк
4-2-2-2
1
20
Квржич
3
Субаши
22
4
Коловециос
3
Аттама
15
Кампаньяро
12
Леннон
99
Фернандеш
88
7
Алибек
8
Акбаба
7
7
8
Акбаба
8
Фегули
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Фегули
11
Килинк
18
Байрам
18
Байрам
11
Килинк
4
Сараччи
33
Ташдемир
33
Ташдемир
4
Сараччи
17
Джаглаян
5
Этебо
5
Этебо
17
Джаглаян
99
Фернандеш
13
Лопеш
13
Лопеш
99
Фернандеш
1
13
Кипе
13
Кипе
1
3
Субаши
16
Бехич
16
Бехич
3
Субаши
20
Квржич
8
8
20
Квржич
7
Алибек
23
Парлак
23
Парлак
7
Алибек
Остались в запасе
Галатасарай
Кайсериспор
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
80
Доган Алемдар
ВР
30
Adem Doğan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
30
Adem Doğan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
79
Яв Ака
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Галатасарай - Кайсериспор
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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