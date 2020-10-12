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    Расписание матчей 12-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 15 тур
    12 октября, понедельник
    00:15
    Спорт Ресифи
    1:2
    Ботафого
    Матч завершен
    12 октября, понедельник
    00:15
    Атлетико Гойяненсе
    2:1
    Брагантино
    Матч завершен
    12 октября, понедельник
    02:30
    Интернасьонал
    2:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    12 октября, понедельник
    02:30
    Сеара
    2:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    12 октября, понедельник
    02:00
    Лос-Анджелес
    3:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    12 октября, понедельник
    02:30
    Чикаго Файр
    2:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    12 октября, понедельник
    02:30
    Цинциннати
    0:1
    Торонто
    Матч завершен
    12 октября, понедельник
    02:30
    Филадельфия Юнион
    2:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    12 октября, понедельник
    02:30
    Канзаc Сити
    2:1
    Нэшвилл
    Матч завершен
    12 октября, понедельник
    03:30
    Даллас
    Миннесота Юнайтед
    Не начался
    12 октября, понедельник
    05:00
    Портленд
    3:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 10 тур
    12 октября, понедельник
    14:00
    Интер
    2:0
    Ессентуки
    Матч завершен
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