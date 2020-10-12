сентябрь 2020
октябрь 2020
Бразилия. Серия А 2020, 15 тур
12 октября, понедельник
00:15
Матч завершен
12 октября, понедельник
00:15
Матч завершен
12 октября, понедельник
02:30
Матч завершен
12 октября, понедельник
02:30
Матч завершен
США. МЛС 2020, группа e
12 октября, понедельник
02:00
Матч завершен
12 октября, понедельник
02:30
Матч завершен
12 октября, понедельник
02:30
Матч завершен
12 октября, понедельник
02:30
Матч завершен
12 октября, понедельник
02:30
Матч завершен
12 октября, понедельник
03:30
Не начался
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 10 тур