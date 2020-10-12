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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Коринтианс
Сеара - Коринтианс: обзор матча 12 октября 2020
Сеара
12.10.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 15 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
34'
Жил (АГ)
90+1'
Ф. Собрал (П)
15'
Л. Натель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Коринтианс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Собрал
90'
+1
Замена
Лима
️️️️
Вина
85'
Желтая карточка
Л. Отавио
78'
77'
Замена
Г. Силва
️️️️
Л. Натель
77'
Замена
Рони
️️️️
Эдерсон
Замена
L. Carvalho
️️️️
R. SÃ³bis
66'
64'
Замена
Жо
️️️️
Г. Мантуан
64'
Замена
Х. Касарес
️️️️
Габриэль
Красная карточка
E.
62'
Желтая карточка
R. SÃ³bis
55'
37'
Замена
Сидклей
️️️️
Л. Питон
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Жил
34'
Замена
E.
️️️️
С. Хавьер
25'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Натель
Пас отдал
Л. Питон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Лео Чу
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
1
Fernando Prass
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
6
Габриэль
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Луан
АП
19
Лео Натель
ЛФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сеара
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
45
Лима
ПВ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
1
Richard
ЦФ
2
Eduardo
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
26
Хуан Касарес
ЦП
70
Рони
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
32
Ángelo Araos
ЦФ
21
Жо
ЦФ
17
Mauro Boselli
ЦФ
3-2-2-4
91
Пачеко
6
Отавио
2
Хавьер
35
Шарлес
88
Собрал
7
Чу
29
Вина
1
23
3
19
3-2-3-1-1
1
Кассио
4
Жил
4
Мендес
23
Фагнер
31
Мантуан
6
Питон
13
Эдерсон
6
Габриэль
17
Рамиро
7
Луан
19
Натель
23
27
27
23
2
Хавьер
2
2
2
Хавьер
29
Вина
45
Лима
45
Лима
29
Вина
6
Питон
17
Сидклей
17
Сидклей
6
Питон
6
Габриэль
26
Касарес
26
Касарес
6
Габриэль
19
Натель
19
Силва
19
Силва
19
Натель
13
Эдерсон
70
Рони
70
Рони
13
Эдерсон
31
Мантуан
21
Жо
21
Жо
31
Мантуан
Остались в запасе
Сеара
Коринтианс
1
Richard
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
91
Wescley
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
8
Ricardinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
32
Ángelo Araos
ЦФ
39
Хавьер
ОП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
17
Mauro Boselli
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
1
Richard
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦП
91
Wescley
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
8
Ricardinho
ЦФ
Остались в запасе
32
Ángelo Araos
ЦФ
39
Хавьер
ОП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
17
Mauro Boselli
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Сеара - Коринтианс
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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