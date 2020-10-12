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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Ботафого
Спорт Ресифи - Ботафого: обзор матча 12 октября 2020
Спорт Ресифи
12.10.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ботафого
56'
T. Neves
29'
K. Honda
45+1'
А. Кайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Ботафого
Желтая карточка
J. Gomez
90'
+3
90'
+1
Замена
C. Renteria
️️️️
А. Кайо
90'
+1
Замена
Варлей
️️️️
Руан
Замена
J. Gomez
️️️️
M. Silva
90'
Замена
M.
️️️️
L. Barcia
90'
88'
Желтая карточка
М. Беневенуто
Замена
Бруниньо
️️️️
R.
77'
Желтая карточка
T. Neves
76'
Замена
R.
️️️️
H.
67'
Замена
L. Mugni
️️️️
Маркиньос
67'
60'
Замена
Г. Сантос
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 1:2!
T. Neves
56'
53'
Вторая желтая
Р. Форстер
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Кайо
39'
Желтая карточка
Р. Форстер
29'
ГОЛ! 0:1!
K. Honda
Желтая карточка
P.
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
4
Чико
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
2
Patric
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
18
Педро Рауль
ЦФ
12
Diego Cavalieri
ЦФ
4
Keisuke Honda
ЦФ
16
Руан
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
37
Бруниньо
АП
90
Rogério
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
Ботафого
12
Сауло
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
29
Diego Loureiro
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
77
Carlos Renteria
ЦФ
22
Kelvin
ЦФ
1-1-2-1-5
34
Адриэлсон
46
Джуба
4
Чико
10
10
Маркиньос
20
9
7
77
2
3-2-1-5
22
Кевин
4
Беневенуто
13
Форстер
4
Кану
12
Луис
8
Кайо
18
Рауль
8
Калу
16
Руан
4
12
9
90
90
9
77
11
11
77
10
Маркиньос
26
26
10
Маркиньос
20
37
Бруниньо
37
Бруниньо
20
7
40
40
7
8
Калу
8
Сантос
8
Сантос
8
Калу
8
Кайо
77
77
8
Кайо
16
Руан
2
Варлей
2
Варлей
16
Руан
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Ботафого
1
Маилсон
ВР
15
Rafael Thyere
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
12
Сауло
ВР
30
Матеус Наскименто
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
22
Kelvin
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
15
Rafael Thyere
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
Остались в запасе
29
Diego Loureiro
ЦФ
12
Сауло
ВР
30
Матеус Наскименто
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
24
Александер Лекарос
ЦФ
5
Луис Отавио
ЦП
22
Kelvin
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Спорт Ресифи - Ботафого
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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