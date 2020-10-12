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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сиэтл
Лос-Анджелес - Сиэтл: обзор матча 12 октября 2020
Лос-Анджелес
12.10.2020, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Сиэтл
15'
Д. Мусовски
65'
Ф. Гинелла
84'
Д. Мусовски
77'
Н. Лодейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Сиэтл
Замена
К. Опоку
️️️️
B. Wright-Phillips
90'
+3
Желтая карточка
M. El-Munir
88'
88'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Ж. Пауло
87'
Замена
M. Ibarra
️️️️
W. Bruin
ГОЛ! 3:1!
Д. Мусовски
84'
80'
Желтая карточка
Ж. Пауло
77'
ГОЛ! 2:1!
Н. Лодейро
74'
Желтая карточка
Н. Лодейро
74'
Замена
R. Torres
️️️️
К. Лирдам
ГОЛ! 2:0!
Ф. Гинелла
Пас отдал
Д. Мусовски
65'
58'
Замена
Н. Толо
️️️️
Б. Смит
58'
Замена
А. Рольдан
️️️️
J. Delem
Замена
К. Торрес
️️️️
A. Perez
46'
Желтая карточка
Ф. Гинелла
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мусовски
Пас отдал
Э. Атуэста
15'
Замена
M. El-Munir
️️️️
Э. Нахар
13'
Замена
Э. Нахар
️️️️
М. Кайе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
24
Тони Леоне
ЦЗ
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
15
Alejandro Guido
ЦП
3
Mohamed Traore
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
11
Miguel Ibarra
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
37
Shandon Hopeau
ЦФ
99
Justin Dhillon
ЦФ
3-4-3
13
2
5
4
Сегура
15
Блессинг
20
Атуэста
45
Гинелла
14
Кайе
99
26
19
Мусовски
4-4-2
24
Фрай
40
28
Гомес Андраде
18
Лирдам
14
Смит
21
7
Рольдан
14
Лодейро
6
Пауло
13
Моррис
29
26
21
Торрес
21
Торрес
26
14
Кайе
31
Нахар
31
Нахар
14
Кайе
99
90
Опоку
90
Опоку
99
Нахар
13
13
Нахар
6
Пауло
12
Атенсио
12
Атенсио
6
Пауло
18
Лирдам
29
29
18
Лирдам
14
Смит
5
Толо
5
Толо
14
Смит
29
11
11
29
21
16
Рольдан
16
Рольдан
21
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сиэтл
7
Брайс Дюк
ЦП
24
Тони Леоне
ЦЗ
3
Mohamed Traore
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Alejandro Guido
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
37
Shandon Hopeau
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Justin Dhillon
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
7
Брайс Дюк
ЦП
24
Тони Леоне
ЦЗ
3
Mohamed Traore
ЦФ
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Alejandro Guido
ЦП
Остались в запасе
37
Shandon Hopeau
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Justin Dhillon
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Лос-Анджелес - Сиэтл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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