октябрь 2020
ноябрь 2020
Бразилия. Серия А 2020, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига 2020, 21 тур
Турция. Суперлига (2020/2021), 10 тур
27 ноября, пятница
19:30
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2020/2021), 11 тур
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 9 тур
Дания. Суперлига (2020/2021), 10 тур
Португалия. Примейра (2020/2021), 8 тур
27 ноября, пятница
22:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2020/2021), 10 тур
27 ноября, пятница
22:00
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2020/2021), 9 тур
27 ноября, пятница
22:30
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 14 тур
27 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 14 тур
Испания. Примера (2020/2021), 11 тур
27 ноября, пятница
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
27 ноября, пятница
23:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2020/2021), 12 тур