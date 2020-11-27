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    Расписание матчей 27-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 23 тур
    27 ноября, пятница
    02:00
    Форталеза
    1:1
    Гойас
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 21 тур
    27 ноября, пятница
    10:00
    Жетысу
    1:2
    Астана
    Матч завершен
    27 ноября, пятница
    11:00
    Каспий
    0:4
    Шахтер
    Матч завершен
    27 ноября, пятница
    11:00
    Кайсар
    1:2
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    27 ноября, пятница
    15:00
    Тобол
    2:0
    Тараз
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 10 тур
    27 ноября, пятница
    19:30
    Анкарагюджю
    0:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 11 тур
    27 ноября, пятница
    20:00
    Львов
    1:3
    Мариуполь
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 9 тур
    27 ноября, пятница
    20:00
    Пардубице
    1:1
    Сигма
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 10 тур
    27 ноября, пятница
    21:00
    Рандерс
    2:1
    Оденсе
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 8 тур
    27 ноября, пятница
    22:00
    Пасуш де Феррейра
    2:0
    Фамаликан
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 10 тур
    27 ноября, пятница
    22:00
    Твенте
    0:2
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 9 тур
    27 ноября, пятница
    22:30
    Вольфсбург
    5:3
    Вердер
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 14 тур
    27 ноября, пятница
    22:45
    Брентфорд
    2:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 14 тур
    27 ноября, пятница
    22:45
    Эйпен
    3:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 11 тур
    27 ноября, пятница
    23:00
    Вальядолид
    1:1
    Леванте
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
    27 ноября, пятница
    23:00
    Кристал Пэлас
    0:2
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 12 тур
    27 ноября, пятница
    23:00
    Страсбур
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
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