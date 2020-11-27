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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Мариуполь
Львов - Мариуполь: обзор матча 27 ноября 2020
Львов
27.11.2020, пятница, 20:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Мариуполь
73'
M. Mihoubi
13'
Д. Сикан
34'
Д. Мишнев
60'
О. Очеретко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Мариуполь
Желтая карточка
F.
89'
88'
Красная карточка
М. Чех
Желтая карточка
Э. Махмутович
76'
Желтая карточка
M. Mihoubi
74'
73'
Желтая карточка
Н. Петерман
ГОЛ! 1:3!
M. Mihoubi
Пас отдал
Ф. Сирьяк
73'
71'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
С. Горбунов
Замена
F.
️️️️
Y. Zakharkiv
69'
Замена
Е. Клименчук
️️️️
Д. Казлаускас
69'
65'
Замена
М. Чех
️️️️
О. Очеретко
60'
ГОЛ! 0:3!
О. Очеретко
Пас отдал
Д. Топалов
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
М. Айнсалу
59'
56'
Замена
А. Кулаков
️️️️
Д. Сикан
56'
Замена
Д. Топалов
️️️️
А. Бондаренко
50'
Желтая карточка
Н. Муравский
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мишнев
Пас отдал
О. Очеретко
Желтая карточка
А. Романчук
29'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сикан
Пас отдал
С. Горбунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
12
Орест Костик
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
89
Чина
ПВ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
20
Сергей Горбунов
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
0
Filipe
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
38
Pavlo Shushko
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Yaroslav Dobrohotov
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
3-1-2-4
12
Костик
45
Якимец
3
Махмутович
3
Романчук
11
Айнсалу
11
Грисьо
89
Чина
99
9
Казлаускас
15
Ныч
0
4-3-2-1
1
Кудрик
34
Муравский
44
Чоботенко
1
Петерман
95
Стасюк
6
Танковский
15
Мишнев
20
Горбунов
27
Очеретко
19
Бондаренко
14
Сикан
0
0
0
0
11
Айнсалу
8
Сирьяк
8
Сирьяк
11
Айнсалу
9
Казлаускас
22
Клименчук
22
Клименчук
9
Казлаускас
27
Очеретко
6
Чех
6
Чех
27
Очеретко
20
Горбунов
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
20
Горбунов
19
Бондаренко
12
Топалов
12
Топалов
19
Бондаренко
14
Сикан
10
Кулаков
10
Кулаков
14
Сикан
Остались в запасе
Львов
Мариуполь
9
Артур Ременяк
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
38
Pavlo Shushko
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Yaroslav Dobrohotov
ЦФ
1
Yevgen Galchuk
ВР
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
9
Артур Ременяк
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
Остались в запасе
38
Pavlo Shushko
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Yaroslav Dobrohotov
ЦФ
1
Yevgen Galchuk
ВР
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Львов - Мариуполь
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
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