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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ренн
Страсбур - Ренн: обзор матча 27 ноября 2020
Страсбур
27.11.2020, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
24'
А. Томассон
61'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ренн
Замена
И. Аанеба
️️️️
А. Каси
87'
Замена
М. Шахири
️️️️
Х. Диалло
87'
Замена
Л. Кароль
️️️️
А. Томассон
73'
70'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Ж. Ньямси
Замена
Д. Ленар
️️️️
Л. Ажорк
63'
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Эну
Пас отдал
А. Трюффер
46'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Ф. Тайт
46'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Э. Камавинга
46'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ф. Мауасса
45'
Замена
А. Эну
️️️️
С. Гирасси
Красная карточка
С. Митрович
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Томассон
Пас отдал
К. Лала
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
33
Абдулайе Усман
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Кавашима
19
Каси
3
Симакан
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
14
Аолу
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
4-3-1-2
1
Гомис
14
Траоре
3
Да Силва
5
Ньямси
27
Мауасса
27
Бурижо
15
Н'Зонзи
6
Камавинга
29
Тайт
11
Доку
9
Гирасси
13
Диалло
11
Шахири
11
Шахири
13
Диалло
19
Каси
44
Аанеба
44
Аанеба
19
Каси
28
Томассон
23
Кароль
23
Кароль
28
Томассон
19
Ажорк
14
Ленар
14
Ленар
19
Ажорк
29
Тайт
34
Гбоу
34
Гбоу
29
Тайт
27
Мауасса
3
Трюффер
3
Трюффер
27
Мауасса
6
Камавинга
17
Леа Силики
17
Леа Силики
6
Камавинга
5
Ньямси
99
Ньянг
99
Ньянг
5
Ньямси
9
Гирасси
23
Эну
23
Эну
9
Гирасси
Остались в запасе
Страсбур
Ренн
33
Абдулайе Усман
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
2
Брандон Соппи
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
33
Абдулайе Усман
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
2
Брандон Соппи
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Страсбур - Ренн
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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