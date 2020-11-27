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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Гойас
Форталеза - Гойас: обзор матча 27 ноября 2020
Форталеза
27.11.2020, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Гойас
61'
В. Паулиста
24'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Гойас
Замена
É.
️️️️
Давид
90'
+1
Замена
️️️️
Ромариньо
81'
Замена
C.
️️️️
Б. Мело
81'
Замена
B.
️️️️
В. Паулиста
73'
ГОЛ! 1:1!
В. Паулиста
Пас отдал
Б. Мело
61'
Замена
️️️️
O.
46'
Желтая карточка
J.
39'
24'
ГОЛ! 0:1!
F.
Пас отдал
M. Ferreira
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Жуниньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
26
Jackson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
80
Miguel Ferreira
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
5
Breno
ЦФ
11
Daniel Villalva
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
32
Taylon
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
4
João Paulo
ЦФ
0
Y. de Oliveira
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Гойас
4
Херон
ЛЗ
30
Сандро
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
3-3-1-2
27
4
Вандерсон
26
Мело
2
Тинга
8
Жуниньо
11
11
Ромариньо
7
Давид
9
Паулиста
26
2-1-1-5
33
Дуарт
12
Жефферсон
5
7
Шейлон
27
32
20
11
5
9
Паулиста
9
9
9
Паулиста
7
Давид
10
10
7
Давид
26
Мело
6
6
26
Мело
Остались в запасе
Форталеза
Гойас
4
João Paulo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
0
Y. de Oliveira
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
4
João Paulo
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
0
Y. de Oliveira
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
Остались в запасе
88
Marcelo Rangel
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
4
Херон
ЛЗ
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Форталеза - Гойас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
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