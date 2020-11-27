Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Фамаликан
Пасуш де Феррейра - Фамаликан: обзор матча 27 ноября 2020
Пасуш де Феррейра
27.11.2020, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 8 тур
2 : 0
Завершен
Фамаликан
20'
Л. Сингх
88'
Уилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Фамаликан
90'
+3
Желтая карточка
Г. Ассунсао
ГОЛ! 2:0!
Уилтон
Пас отдал
С. Эустакиу
88'
Замена
D. Jan
️️️️
D. Tanque
87'
85'
Замена
Гуга
️️️️
Ж. Диаш
83'
Желтая карточка
Б. Жордау
Желтая карточка
О. Рябчук
80'
Замена
М. Диаби
️️️️
Э. Феррейра
73'
Замена
Уилтон
️️️️
Б. Кошта
73'
70'
Желтая карточка
К. Вердонк
Желтая карточка
Э. Феррейра
69'
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Л. Сингх
64'
46'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Х. Перейра
46'
Замена
Б. Жордау
️️️️
И. Хайме
Желтая карточка
D. Tanque
33'
Желтая карточка
Б. Кошта
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сингх
Пас отдал
Б. Кошта
20'
16'
Желтая карточка
С. Бабич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
29
Marcello Trotta
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
3
Edwin Herrera
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Пасуш де Феррейра
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
31
Michael
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
34
Henrique Trevisan
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
4-4-2
1
Жорди
5
Рябчук
44
2
Баксиньо
2
Фонсека
46
Эустакиу
28
Кошта
11
Сингх
22
Карлос
99
7
Феррейра
2-2-2-4
1
Жуниор
6
Бабич
5
Риччели
26
Перейра
12
Ассунсао
24
Хайме
23
Диаш
3
21
Валенсуэла
29
50
99
18
18
99
7
Феррейра
44
Диаби
44
Диаби
7
Феррейра
11
Сингх
7
Амарал
7
Амарал
11
Сингх
28
Кошта
9
Уилтон
9
Уилтон
28
Кошта
23
Диаш
6
Гуга
6
Гуга
23
Диаш
24
Хайме
6
Жордау
6
Жордау
24
Хайме
26
Перейра
89
Соуза
89
Соуза
26
Перейра
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
31
Michael
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
2
Дани Морер
ЦЗ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Остались в запасе
2
Дани Морер
ЦЗ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
1
Иван Злобин
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Фамаликан
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+