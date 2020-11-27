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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - РКС Ваалвейк
Твенте - РКС Ваалвейк: обзор матча 27 ноября 2020
Твенте
27.11.2020, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
0 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
22'
С. Нгонг
30'
F. Stokkers
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - РКС Ваалвейк
Желтая карточка
В. Черны
90'
+4
89'
Замена
H. Mulder
️️️️
F. Stokkers
83'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
P. Quasten
83'
Замена
Х. Гаари
️️️️
С. Нгонг
Желтая карточка
К. Пири
76'
70'
Замена
А. Азхил
️️️️
А. Тахири
Желтая карточка
Р. Зерруки
67'
Желтая карточка
Х. Плегесуэло
63'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
Г. Ремерато
63'
Замена
Л. Лабру
️️️️
Х. Дервисоглу
63'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Данило
63'
46'
Замена
L. Daneels
️️️️
O. John
Замена
Л. Илич
️️️️
Й. Босх
46'
30'
ГОЛ! 0:2!
F. Stokkers
Пас отдал
O. John
22'
ГОЛ! 0:1!
С. Нгонг
Пас отдал
O. John
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
0
P. Quasten
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
O. John
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Дан Ротс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
4-3-3
16
Дроммел
5
Смал
3
Пири
5
Плегесуэло
24
Эбуехи
6
Брама
80
Ремерато
5
Босх
28
Дервисоглу
90
Данило
18
Черны
3-1-2-4
31
Лампру
5
Туба
2
Бакари
21
Меленстен
6
Анита
16
Нгонг
10
ван дер Венне
8
Тахири
0
27
0
90
Данило
19
Еремеефф
19
Еремеефф
90
Данило
5
Босх
21
Илич
21
Илич
5
Босх
80
Ремерато
6
Зерруки
6
Зерруки
80
Ремерато
28
Дервисоглу
7
Лабру
7
Лабру
28
Дервисоглу
27
0
0
27
0
5
Лутонда
5
Лутонда
0
16
Нгонг
3
Гаари
3
Гаари
16
Нгонг
8
Тахири
46
Азхил
46
Азхил
8
Тахири
0
14
14
0
Остались в запасе
Твенте
РКС Ваалвейк
6
Casper Staring
ЦФ
11
Дан Ротс
ПВ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
6
Casper Staring
ЦФ
11
Дан Ротс
ПВ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
1
Жеффри де Ланж
ВР
18
Линдон Селахи
ЦП
Остались в запасе
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Твенте - РКС Ваалвейк
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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