сентябрь 2020
октябрь 2020
США. МЛС 2020, группа e
Казахстан. Премьер-лига 2020, 14 тур
Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 1
Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 2
Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 3
21 октября, среда
15:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2020, 21 тур
21 октября, среда
15:00
Матч завершен
Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 5
21 октября, среда
16:00
Матч завершен
Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 10
Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 8
Греция. Суперлига (2020/2021), 1 тур
21 октября, среда
17:15
Матч завершен
Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 7
21 октября, среда
18:00
Матч завершен
Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 6
Голландия. Эредивизие (2020/2021), 4 тур
21 октября, среда
18:30
Матч завершен
Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 4
Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа A
Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа B
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 6 тур
21 октября, среда
21:45
Матч завершен
21 октября, среда
21:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа C
21 октября, среда
22:00
Матч завершен
21 октября, среда
22:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа D