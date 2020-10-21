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    Расписание матчей 21-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2020, группа e
    21 октября, среда
    03:30
    Нэшвилл
    3:0
    Даллас
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 14 тур
    21 октября, среда
    11:00
    Кызыл-Жар
    1:0
    Тараз
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 1
    21 октября, среда
    14:00
    Велес
    1:3
    Урал
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 2
    21 октября, среда
    15:00
    Енисей
    1:0
    Спартак
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 3
    21 октября, среда
    15:00
    Текстильщик
    0:0
    (3:4)п
    Арсенал
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 21 тур
    21 октября, среда
    15:00
    Минск
    2:1
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 5
    21 октября, среда
    16:00
    Пари НН
    1:1
    (9:10)п
    Химки
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 10
    21 октября, среда
    16:10
    Динамо Бр
    0:2
    Тамбов
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 8
    21 октября, среда
    17:00
    Оренбург
    1:1
    (2:4)п
    Сочи
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 1 тур
    21 октября, среда
    17:15
    Аполлон Смирнис
    1:2
    ПАС
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 7
    21 октября, среда
    18:00
    Крылья Советов
    3:0
    Ротор
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 6
    21 октября, среда
    18:30
    Шинник
    1:1
    (3:4)п
    Ахмат
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 4 тур
    21 октября, среда
    18:30
    РКС Ваалвейк
    1:1
    Зволле
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2020/2021), 3 тур, группа 4
    21 октября, среда
    19:00
    Чертаново
    0:4
    Уфа
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа A
    21 октября, среда
    19:55
    Зальцбург
    2:2
    Локомотив
    Матч завершен
    21 октября, среда
    22:00
    Бавария
    4:0
    Атлетико
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа B
    21 октября, среда
    19:55
    Реал
    2:3
    Шахтер
    Матч завершен
    21 октября, среда
    22:00
    Интер
    2:2
    Боруссия
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 6 тур
    21 октября, среда
    21:45
    Кардифф
    1:1
    Борнмут
    Матч завершен
    21 октября, среда
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:2
    Престон
    Матч завершен
    21 октября, среда
    21:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    1:2
    Брентфорд
    Матч завершен
    21 октября, среда
    21:45
    Уотфорд
    3:1
    Блэкберн
    Матч завершен
    21 октября, среда
    21:45
    Сток Сити
    2:2
    Барнсли
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа C
    21 октября, среда
    22:00
    Манчестер Сити
    3:1
    Порту
    Матч завершен
    21 октября, среда
    22:00
    Олимпиакос
    1:0
    Марсель
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 1 тур, группа D
    21 октября, среда
    22:00
    Аякс
    0:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    21 октября, среда
    22:00
    Мидтьюлланд
    0:4
    Аталанта
    Матч завершен
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