Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Марсель
Олимпиакос - Марсель: обзор матча 21 октября 2020
Олимпиакос
21.10.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
90+1'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Марсель
Желтая карточка
А. Хассан
90'
+5
Замена
П. Сиссе
️️️️
М. Вальбуэна
90'
+3
Замена
Р. Винагре
️️️️
Ю. Эль-Араби
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
А. Хассан
Пас отдал
М. Вальбуэна
90'
+1
85'
Замена
К. Строотман
️️️️
П. Гуйе
Замена
А. Хассан
️️️️
Г. Масурас
84'
82'
Замена
В. Жермен
️️️️
Ф. Товен
Замена
К. Фортунис
️️️️
Л. Ранджелович
78'
77'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
М. Сансон
77'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Д. Бенедетто
76'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Олимпиакос
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
88
Пепе
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
7
Константинос Фортунис
АП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Са
25
Холебас
35
Семеду
27
Ба
13
Рафинья
6
М'Вила
41
Бухалакис
7
Масурас
28
Вальбуэна
77
Ранджелович
19
Эль-Араби
4-1-2-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
23
Амави
18
Гуйе
21
Ронжье
8
Сансон
10
Товен
10
Пайет
9
Бенедетто
19
Эль-Араби
19
Винагре
19
Винагре
19
Эль-Араби
28
Вальбуэна
4
Сиссе
4
Сиссе
28
Вальбуэна
77
Ранджелович
7
Фортунис
7
Фортунис
77
Ранджелович
7
Масурас
19
Хассан
19
Хассан
7
Масурас
9
Бенедетто
11
Энрике
11
Энрике
9
Бенедетто
8
Сансон
27
Кюизанс
27
Кюизанс
8
Сансон
18
Гуйе
8
Строотман
8
Строотман
18
Гуйе
10
Пайет
28
Радоньич
28
Радоньич
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
98
Жермен
10
Товен
Остались в запасе
Олимпиакос
Марсель
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
44
Илиас Караргирис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
5
Лука Перрен
ЦЗ
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Олимпиакос - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Олимпиакос
Марсель
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Олимпиакоса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+