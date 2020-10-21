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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Шахтер
Реал - Шахтер: обзор матча 21 октября 2020
Реал
21.10.2020, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
54'
Л. Модрич
59'
Винисиус
29'
Тете
33'
Р. Варан (АГ)
42'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Шахтер
90'
+2
Замена
Витао
️️️️
М. Соломон
Желтая карточка
Э. Милитао
87'
86'
Замена
️️️️
Дентиньо
83'
Желтая карточка
В. Бондарь
Замена
Т. Кроос
️️️️
Л. Модрич
70'
ГОЛ! 2:3!
Винисиус
59'
Замена
Винисиус
️️️️
Л. Йович
59'
ГОЛ! 1:3!
Л. Модрич
Пас отдал
Марсело
54'
Замена
К. Бензема
️️️️
Родриго
46'
42'
ГОЛ! 0:3!
М. Соломон
Пас отдал
Тете
Желтая карточка
М. Асенсио
34'
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Варан
29'
ГОЛ! 0:1!
Тете
Пас отдал
В. Корниенко
8'
Желтая карточка
В. Корниенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
20
Модрич
8
Вальверде
10
Асенсио
11
Родриго
9
Йович
4-2-3-1
12
Трубин
2
Додо
5
Бондарь
5
Хочолава
9
Корниенко
8
Антонио
8
Майкон
10
Марлос
11
Тете
10
Соломон
31
Дентиньо
9
Йович
7
Винисиус
7
Винисиус
9
Йович
20
Модрич
8
Кроос
8
Кроос
20
Модрич
11
Родриго
9
Бензема
9
Бензема
11
Родриго
10
Соломон
44
Витао
44
Витао
10
Соломон
Остались в запасе
Реал
Шахтер
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Реал - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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