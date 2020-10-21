Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Барнсли
Сток Сити - Барнсли: обзор матча 21 октября 2020
Сток Сити
21.10.2020, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 2
Завершен
Барнсли
44'
Т. Кэмбелл
48'
Т. Смит
18'
E. Simoes
45+1'
Д. Фризер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Барнсли
Замена
Т. Инс
️️️️
Т. Кэмбелл
77'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Н. Пауэлл
77'
77'
Замена
Л. Томас
️️️️
E. Simoes
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Флетчер
68'
Красная карточка
Н. Коллинс
60'
ГОЛ! 2:2!
Т. Смит
48'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Фризер
Пас отдал
А. Моуатт
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэмбелл
Пас отдал
Г. Суттар
44'
18'
ГОЛ! 0:1!
E. Simoes
Пас отдал
К. Вудроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
28
Elliot Simoes
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Барнсли
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
3-2-3-2
17
Дэвис
17
Честер
14
Тимон
22
Коллинс
15
Суттар
2
Смит
25
Пауэлл
15
Томпсон
12
26
Флетчер
23
Кэмбелл
3-2-2-1-2
1
Уолтон
2
Бриттан
6
Хелик
5
Андерсен
28
Уильямс
29
Одуор
17
Палмер
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
28
25
Пауэлл
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
25
Пауэлл
23
Кэмбелл
10
Инс
10
Инс
23
Кэмбелл
26
Флетчер
18
Браун
18
Браун
26
Флетчер
28
16
Томас
16
Томас
28
19
19
Остались в запасе
Сток Сити
Барнсли
1
Ангус Ганн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Остались в запасе
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Сток Сити - Барнсли
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Барнсли
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+