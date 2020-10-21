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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Сочи
Оренбург - Сочи: обзор матча 21 октября 2020
Оренбург
21.10.2020, среда, 17:00
Россия. Кубок, группа 8, 3 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Сочи
18'
А. Юсупов
30'
М. Дуганджич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Сочи
ГОЛ!
Т. Маргасов
2:3
ГОЛ!
А. Козлов
2:2
ГОЛ!
А. Юсупов
1:2
ГОЛ!
А. Миронов
1:1
ГОЛ!
И. Миладинович
0:1
Пенальти не реализован!
Н. Прудников
Пенальти не реализован!
А. Юсупов
Замена
А. Нестеров
️️️️
Д. Хорошков
89'
Желтая карточка
Д. Хорошков
85'
79'
Желтая карточка
Т. Маргасов
Замена
С. Еременко
️️️️
М. Палиенко
79'
77'
Замена
Н. Калугин
️️️️
А. Бахтияров
76'
Замена
С. Терехов
️️️️
К. Заика
72'
Замена
️️️️
М. Дуганджич
69'
Вторая желтая
И. Новосельцев
63'
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Цаллагов
62'
Замена
А. Немченко
️️️️
А. Руденко
Замена
Д. Бидловский
️️️️
Е. Болотов
60'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Скворцов
60'
55'
Желтая карточка
А. Руденко
Желтая карточка
Е. Болотов
46'
Замена
А. Миронов
️️️️
А. Лопарев
46'
Желтая карточка
Р. Гойкович
43'
41'
Желтая карточка
И. Новосельцев
Желтая карточка
А. Скворцов
30'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Дуганджич
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
51
Данил Хорошков
ЦЗ
64
Руслан Шакиров
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
79
Александр Лопарев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
53
Виктор Черязов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
14
Сергей Еременко
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
22
Анатолий Немченко
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
3-1-1-2-3
1
Гошев
3
Гойкович
51
Хорошков
64
Шакиров
57
Болотов
79
Лопарев
99
Палиенко
95
Воробьев
10
Юсупов
92
Скворцов
11
Прудников
4-2-1-2-1
12
Заболотный
34
Маргасов
45
Миладинович
99
Новосельцев
3
Набиуллин
15
Цаллагов
27
Заика
25
Пруцев
17
Бахтияров
19
Руденко
45
Дуганджич
51
Хорошков
2
Нестеров
2
Нестеров
51
Хорошков
57
Болотов
9
Бидловский
9
Бидловский
57
Болотов
99
Палиенко
14
Еременко
14
Еременко
99
Палиенко
79
Лопарев
8
Миронов
8
Миронов
79
Лопарев
92
Скворцов
32
Козлов
32
Козлов
92
Скворцов
19
Руденко
22
Немченко
22
Немченко
19
Руденко
27
Заика
32
Терехов
32
Терехов
27
Заика
17
Бахтияров
44
Калугин
44
Калугин
17
Бахтияров
15
Цаллагов
4
Юсупов
4
Юсупов
15
Цаллагов
Остались в запасе
Оренбург
Сочи
53
Виктор Черязов
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
11
Андрей Боковой
ПВ
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
53
Виктор Черязов
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
11
Андрей Боковой
ПВ
35
Сослан Джанаев
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Оренбург - Сочи
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
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