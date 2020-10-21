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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Шинник - Ахмат
Шинник - Ахмат: обзор матча 21 октября 2020
Шинник
21.10.2020, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа 6, 3 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Ахмат
90+3'
П. Евсеев
54'
И. Альсултанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Ахмат
Пенальти не реализован!
В. Зинков
ГОЛ!
Н. Кармаев
3:4
ГОЛ!
И. Масленников
3:3
ГОЛ!
И. Альсултанов
2:3
Пенальти не реализован!
Н. Голуб
ГОЛ!
А. Швец
2:2
ГОЛ!
А. Бетюжнов
2:1
Пенальти не реализован!
В. Анхель
ГОЛ!
Т. Пухов
1:1
ГОЛ!
Е. Харин
0:1
ГОЛ! 1:1!
П. Евсеев
90'
+3
Замена
П. Евсеев
️️️️
А. Щадин
72'
Замена
В. Зинков
️️️️
И. Олейников
71'
Замена
Н. Голуб
️️️️
С. Самодин
70'
70'
Замена
А. Кадыров
️️️️
Х. Кадыров
Желтая карточка
Н. Дорофеев
69'
65'
Замена
А. Швец
️️️️
А. Семенов
60'
Замена
Е. Харин
️️️️
Л. Садулаев
Замена
И. Масленников
️️️️
Н. Маляров
56'
54'
ГОЛ! 0:1!
И. Альсултанов
Замена
А. Бетюжнов
️️️️
Н. Мацхарашвили
54'
46'
Желтая карточка
А. Швец
46'
Замена
Н. Кармаев
️️️️
А. Пуцко
46'
Замена
И. Альсултанов
️️️️
Г. Мелкадзе
38'
Желтая карточка
Л. Садулаев
37'
Желтая карточка
В. Анхель
Желтая карточка
Д. Кутин
34'
Желтая карточка
Н. Мацхарашвили
19'
18'
Желтая карточка
А. Адуев
16'
Желтая карточка
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
89
Никита Дорофеев
АП
92
Артем Щадин
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Шинник
20
Игорь Масленников
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
7
Евгений Наседкин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-2-3-2
13
Матюша
17
Покидышев
76
Стешин
5
Кутин
20
Мацхарашвили
7
Маляров
19
Олейников
92
Щадин
89
Дорофеев
22
Самодин
7
Пухов
3-3-2-2
42
Мелихов
15
Пуцко
13
Семенов
4
Анхель
95
Адамов
94
Тимофеев
24
Ненахов
6
Адуев
7
Садулаев
77
Мелкадзе
10
Кадыров
20
Мацхарашвили
27
Бетюжнов
27
Бетюжнов
20
Мацхарашвили
7
Маляров
20
Масленников
20
Масленников
7
Маляров
22
Самодин
21
Голуб
21
Голуб
22
Самодин
92
Щадин
5
Евсеев
5
Евсеев
92
Щадин
19
Олейников
5
Зинков
5
Зинков
19
Олейников
15
Пуцко
45
Кармаев
45
Кармаев
15
Пуцко
7
Садулаев
59
Харин
59
Харин
7
Садулаев
77
Мелкадзе
11
Альсултанов
11
Альсултанов
77
Мелкадзе
13
Семенов
0
Швец
0
Швец
13
Семенов
10
Кадыров
95
Кадыров
95
Кадыров
10
Кадыров
Остались в запасе
Шинник
Ахмат
7
Евгений Наседкин
ЦП
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
7
Евгений Наседкин
ЦП
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
19
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Шинник - Ахмат
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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