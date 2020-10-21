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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Атлетико
Бавария - Атлетико: обзор матча 21 октября 2020
Бавария
21.10.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
4 : 0
Завершен
Атлетико
28'
К. Коман
41'
Л. Горецка
66'
К. Толиссо
72'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Атлетико
90'
+2
Желтая карточка
Л. Торрейра
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Горецка
83'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Т. Мюллер
83'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
83'
79'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Коке
79'
Замена
Т. Лемар
️️️️
М. Льоренте
76'
Замена
Витоло
️️️️
Я. Карраско
76'
Замена
А. Корреа
️️️️
Л. Суарес
Замена
Б. Сарр
️️️️
Б. Павар
73'
Замена
Д. Коста
️️️️
К. Коман
73'
ГОЛ! 4:0!
К. Коман
Пас отдал
Т. Мюллер
72'
ГОЛ! 3:0!
К. Толиссо
66'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Эррера
44'
Желтая карточка
Коке
43'
Желтая карточка
Р. Лоди
ГОЛ! 2:0!
Л. Горецка
Пас отдал
К. Коман
41'
ГОЛ! 1:0!
К. Коман
Пас отдал
Й. Киммих
28'
Желтая карточка
Т. Мюллер
21'
Желтая карточка
Д. Алаба
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Атлетико
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
21
Эрнандес
25
Зюле
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
8
Толиссо
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-1-2
13
Облак
2
Триппьер
15
Савич
18
Фелипе
6
Лоди
14
Льоренте
16
Эррера
6
Коке
10
Карраско
79
Феликс
9
Суарес
13
Мюллер
19
Дэвис
19
Дэвис
13
Мюллер
28
Павар
70
Сарр
70
Сарр
28
Павар
27
Горецка
88
Мартинес
88
Мартинес
27
Горецка
21
Коман
11
Коста
11
Коста
21
Коман
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
14
Льоренте
18
Лемар
18
Лемар
14
Льоренте
6
Коке
34
Торрейра
34
Торрейра
6
Коке
10
Карраско
7
Витоло
7
Витоло
10
Карраско
9
Суарес
10
Корреа
10
Корреа
9
Суарес
Остались в запасе
Бавария
Атлетико
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бавария - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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