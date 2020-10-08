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    Расписание матчей 08-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 14 тур
    8 октября, четверг
    01:00
    Коринтианс
    1:1
    Сантос
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    01:15
    Фламенго
    3:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    01:15
    Гремио
    2:1
    Коритиба
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    01:15
    Баия
    3:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    02:30
    Сан-Паулу
    3:0
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    02:30
    Гойас
    2:4
    Флуминенсе
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    03:30
    Ботафого
    2:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    03:30
    Форталеза
    2:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    8 октября, четверг
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    4:1
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    02:00
    Атланта Юнайтед
    0:0
    Орландо Сити
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:2
    Интер
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    0:1
    Торонто
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    02:30
    Филадельфия Юнион
    3:0
    Цинциннати
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    02:30
    Коламбус
    1:2
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    03:30
    Канзаc Сити
    1:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    04:00
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    Не начался
    8 октября, четверг
    05:00
    Сиэтл
    2:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    3:6
    Портленд
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    05:30
    Сан-Хосе
    3:0
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    США. МЛС 2020
    8 октября, четверг
    03:00
    Хьюстон
    2:0
    Даллас
    Матч завершен
    Лига наций. Путь на Евро-2020 (2018/2019), 1/2 финала, группа D
    8 октября, четверг
    19:00
    Грузия
    1:0
    Белоруссия
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    21:45
    Северная Македония
    2:1
    Косово
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2020, Октябрь
    8 октября, четверг
    19:15
    Россия
    1:2
    Швеция
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    21:45
    Бельгия
    1:1
    Кот-д'Ивуар
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    22:00
    Англия
    3:0
    Уэльс
    Матч завершен
    Лига наций. Путь на Евро-2020 (2018/2019), 1/2 финала, группа A
    8 октября, четверг
    21:45
    Исландия
    2:1
    Румыния
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    21:45
    Болгария
    1:3
    Венгрия
    Матч завершен
    Лига наций. Путь на Евро-2020 (2018/2019), 1/2 финала, группа B
    8 октября, четверг
    21:45
    Босния и Герцеговина
    1:1
    (3:4)п
    Северная Ирландия
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    21:45
    Словакия
    0:0
    (4:2)п
    Ирландия
    Матч завершен
    Лига наций. Путь на Евро-2020 (2018/2019), 1/2 финала, группа C
    8 октября, четверг
    21:45
    Шотландия
    0:0
    (5:3)п
    Израиль
    Матч завершен
    8 октября, четверг
    21:45
    Норвегия
    1:2
    Сербия
    Матч завершен
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