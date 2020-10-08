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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 08 октября 2020
Сан-Паулу
08.10.2020, четверг, 02:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
45+2'
Бреннер
71'
Бреннер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
90'
Желтая карточка
H.
Замена
Пабло
️️️️
Бреннер
80'
ГОЛ! 2:0!
Бреннер
71'
Замена
Ч. Че
️️️️
В. Буэно
70'
69'
Замена
В. Маранхао
️️️️
Л. Оливейра
69'
Замена
️️️️
Чико
60'
Замена
Матеузиньо
️️️️
J.
60'
Замена
H.
️️️️
З. Роберто
60'
Замена
M. Vargas
️️️️
G. Ferrareis
ГОЛ! 1:0!
Бреннер
45'
+2
Желтая карточка
Д. Алвес
43'
41'
Желтая карточка
G.
Замена
И. Винисиус
️️️️
J.
31'
Желтая карточка
Рейналдо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
30
Николас
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
99
Зе Роберто
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
2
Gustavo Ferrareis
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
3
Лео
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
3
Че Че
ЦП
92
Пабло
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
25
Натанаэль
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
12
Lucas Pereira
ЦФ
21
Wellington Rato
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
4-1-3-3
6
Рейналдо
34
Алвес
19
Коста
10
Алвес
33
Луан
17
Гомес
15
Буэно
8
Сара
20
18
20
Бреннер
3-1-1-1-5
33
Эдер
2
Оливейра
30
Николас
17
Фрейтас
18
10
Чико
99
Зе Роберто
2
4
23
30
20
Бреннер
92
Пабло
92
Пабло
20
Бреннер
20
18
Винисиус
18
Винисиус
20
15
Буэно
3
Че Че
3
Че Че
15
Буэно
99
Зе Роберто
9
9
99
Зе Роберто
18
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
18
2
96
96
2
2
Оливейра
5
Маранхао
5
Маранхао
2
Оливейра
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе
20
Лукас Перри
ВР
3
Лео
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
44
Жонас Торо
ЛВ
Главный тренер
Рожерио Сени
12
Lucas Pereira
ЦФ
21
Wellington Rato
ЦФ
25
Натанаэль
ЦЗ
0
Arnaldo
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
3
Лео
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
44
Жонас Торо
ЛВ
Остались в запасе
12
Lucas Pereira
ЦФ
21
Wellington Rato
ЦФ
25
Натанаэль
ЦЗ
0
Arnaldo
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
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