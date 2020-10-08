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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Даллас
Динамо Хьюстон - Даллас: обзор матча 08 октября 2020
Динамо Хьюстон
08.10.2020, четверг, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Даллас
20'
Кинтеро
82'
Д. Керен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Даллас
Замена
Z. Valentin
️️️️
С. Джанкуа
90'
+4
88'
Желтая карточка
B.
85'
Замена
Д. Сили
️️️️
Р. Циглер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Керен
82'
81'
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
Замена
N. Hansen
️️️️
А. Ласситер
70'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Кинтеро
70'
64'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
Б. Акоста
59'
Желтая карточка
Р. Циглер
46'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Т. Сантос
Красная карточка
M. Manotas
45'
+2
33'
Замена
B.
️️️️
M. Hedges
ГОЛ! 1:0!
Кинтеро
Пас отдал
А. Ласситер
20'
Желтая карточка
Д. Керен
16'
Желтая карточка
A. Fuenmayor
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
24
Дарвин Керен
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
11
Mauro Manotas
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
0
N. Lemoine
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
4-2-1-3
35
Марич
29
Джанкуа
2
21
Лундквист
5
Струна
24
Керен
27
7
Ласситер
25
Кинтеро
11
16
4-3-3
1
Маурер
2
3
Циглер
24
Холлингшид
14
Рейнолдс
22
Пико
21
Сантос
6
Акоста
7
Барриос
29
8
25
Кинтеро
21
Рамирес
21
Рамирес
25
Кинтеро
29
Джанкуа
3
3
29
Джанкуа
7
Ласситер
12
12
7
Ласситер
21
Сантос
6
Тессманн
6
Тессманн
21
Сантос
3
Циглер
17
Сили
17
Сили
3
Циглер
2
5
5
2
6
Акоста
27
Феррейра
27
Феррейра
6
Акоста
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Даллас
0
N. Lemoine
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
23
Thomas Roberts
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
0
N. Lemoine
ЦФ
14
Marcelo Palomino
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
0
W. Zahibo
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
Остались в запасе
23
Thomas Roberts
ЦФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Даллас
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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