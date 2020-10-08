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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Спорт Ресифи
Фламенго - Спорт Ресифи: обзор матча 08 октября 2020
Фламенго
08.10.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
51'
Педро
55'
Г. Энрике
60'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Спорт Ресифи
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Жерсон
86'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Диего
82'
Замена
L.
️️️️
Педро
82'
81'
Замена
M.
️️️️
H.
81'
Замена
J. Gomez
️️️️
T. Neves
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
77'
Замена
Витиньо
️️️️
Б. Энрике
77'
73'
Желтая карточка
Адриэлсон
73'
Замена
R.
️️️️
Маркиньос
ГОЛ! 3:0!
Педро
Пас отдал
Б. Энрике
60'
60'
Замена
L. Barcia
️️️️
L. Mugni
59'
Желтая карточка
M. Silva
ГОЛ! 2:0!
Г. Энрике
Пас отдал
Диего
55'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Б. Энрике
51'
46'
Замена
Л. Джуба
️️️️
Сандер
14'
Желтая карточка
P.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Жерсон
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
6
Сандер
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
10
Thiago Neves
ЦП
9
Hernane
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
2
Patric
ЦФ
Фламенго
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
9
Lincoln
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
90
Rogério
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Соуза
16
Луис
13
Энрике
4
Натан
22
Исла
15
Арао
8
Жерсон
29
Майя
27
Энрике
10
Диего
9
Педро
3-1-1-5
27
Полли
2
Майдана
34
Адриэлсон
6
Сандер
10
10
Маркиньос
9
2
26
20
77
9
Педро
9
9
9
Педро
27
Энрике
11
Витиньо
11
Витиньо
27
Энрике
8
Жерсон
6
Виларди
6
Виларди
8
Жерсон
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
10
Диего
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
10
Диего
6
Сандер
46
Джуба
46
Джуба
6
Сандер
26
7
7
26
10
11
11
10
9
40
40
9
10
Маркиньос
90
90
10
Маркиньос
Остались в запасе
Фламенго
Спорт Ресифи
4
Лео Перейра
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
3
Тулер
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
23
Сезар
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
37
Бруниньо
АП
8
Marcos Serrato
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Остались в запасе
4
Лео Перейра
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
3
Тулер
ЦЗ
13
Рамон
ЛЗ
2
Габриэль Нога
ЦЗ
23
Сезар
ВР
Остались в запасе
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
37
Бруниньо
АП
8
Marcos Serrato
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Фламенго - Спорт Ресифи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
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