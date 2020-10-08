Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Чикаго Файр
Канзаc Сити - Чикаго Файр: обзор матча 08 октября 2020
Канзаc Сити
08.10.2020, четверг, 03:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Чикаго Файр
67'
У. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Чикаго Файр
Замена
E. Hurtado
️️️️
Д. Расселл
87'
Желтая карточка
K. Shelton
80'
79'
Замена
M. Azira
️️️️
Д. Михайлович
79'
Замена
E. Collier
️️️️
И. Алиседа
Желтая карточка
Д. Расселл
77'
73'
Замена
J. Kappelhof
️️️️
Б. Бронико
73'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Б. Секулич
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Д. Бусио
69'
ГОЛ! 1:0!
У. Рид
Пас отдал
Д. Расселл
67'
Желтая карточка
У. Рид
62'
58'
Желтая карточка
Б. Секулич
58'
Замена
П. Франковски
️️️️
Ф. Герберс
Замена
Д. Шаллой
️️️️
Р. Эспиноза
46'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
24'
Замена
Д. Линдси
️️️️
G. Zusi
21'
19'
Желтая карточка
Ф. Кальво
19'
Желтая карточка
Ф. Герберс
2'
Пенальти не реализован!
Р. Берич
Желтая карточка
T. Melia
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Чикаго Файр
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Michael Azira
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
2-3-5
29
8
14
Пунчец
15
Эспиноза
6
Санчес
6
Кинда
23
Рид
11
6
Бусио
77
Расселл
13
3-1-4-2
1
5
Кальво
3
13
Бронико
2
Секулич
10
Медран
10
Михайлович
21
Герберс
22
Пинеда
9
Берич
31
Алиседа
6
Бусио
21
Эрнандес
21
Эрнандес
6
Бусио
8
24
Линдси
24
Линдси
8
15
Эспиноза
20
Шаллой
20
Шаллой
15
Эспиноза
77
Расселл
9
9
77
Расселл
2
Секулич
9
Сапонг
9
Сапонг
2
Секулич
21
Герберс
19
Франковски
19
Франковски
21
Герберс
13
Бронико
4
4
13
Бронико
10
Михайлович
16
16
10
Михайлович
31
Алиседа
28
28
31
Алиседа
Остались в запасе
Канзаc Сити
Чикаго Файр
1
John Pulskamp
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Graham Smith
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Graham Smith
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
Остались в запасе
11
Брайан Гутьеррес
АП
36
Andre Reynolds
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Канзаc Сити - Чикаго Файр
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Парк
Новости команд
Все
Канзаc Сити
Чикаго Файр
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+