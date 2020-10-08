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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Минейро
Форталеза - Атлетико Минейро: обзор матча 08 октября 2020
Форталеза
08.10.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
37'
Давид
85'
Б. Мело
42'
Э. Саша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Атлетико Минейро
90'
+5
Желтая карточка
Кено
Замена
Марлон
️️️️
O.
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Б. Мело
Пас отдал
O.
85'
Замена
Б. Мело
️️️️
C.
74'
72'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
72'
Замена
Гуга
️️️️
Ф. Фильо Мариано
Желтая карточка
G. Dias
69'
Желтая карточка
Давид
67'
64'
Замена
Маррони
️️️️
Йоран
Замена
O.
️️️️
Ромариньо
46'
46'
Замена
Маркиньос
️️️️
Ф. Сантос
44'
Желтая карточка
Э. Саша
42'
ГОЛ! 1:1!
Э. Саша
Пас отдал
Йоран
Замена
Y. César
️️️️
Давид
42'
Вторая желтая
Фелипе
38'
ГОЛ! 1:0!
Давид
Пас отдал
Тинга
37'
Желтая карточка
Фелипе
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
8
Жуниньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
4
Roger Carvalho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
40
Буэно
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
19
Йоран
ЦП
29
Аллан
ЦП
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
8
Derley
ЦП
25
Марлон
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
88
Luiz Henrique
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Дилан Борреро
ЛВ
30
Калебе
ЦП
17
Савиньо
ПВ
1
Victor
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
4-1-3-1-1
27
2
Тинга
6
13
4
Паулао
8
Рональд
8
Жуниньо
15
Фелипе
11
Ромариньо
7
Давид
4
3-2-3-2
22
Эверсон
40
Буэно
25
Мариано
13
Арана
4
Ревер
6
Сантос
8
Жаир
19
Йоран
29
Аллан
8
Саша
20
Кено
7
Давид
57
57
7
Давид
6
26
Мело
26
Мело
6
25
Марлон
25
Марлон
11
Ромариньо
11
11
11
Ромариньо
25
Мариано
23
Гуга
23
Гуга
25
Мариано
6
Сантос
10
Маркиньос
10
Маркиньос
6
Сантос
19
Йоран
38
Маррони
38
Маррони
19
Йоран
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Минейро
7
Франко Фрагапане
ЛП
93
Макс Валеф
ВР
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
17
Савиньо
ПВ
77
Дилан Борреро
ЛВ
23
Рафаэл
ВР
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
7
Франко Фрагапане
ЛП
93
Макс Валеф
ВР
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
10
Éderson
ЦФ
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Остались в запасе
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
17
Савиньо
ПВ
77
Дилан Борреро
ЛВ
23
Рафаэл
ВР
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Форталеза - Атлетико Минейро
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
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