Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Орландо Сити
Атланта Юнайтед - Орландо Сити: обзор матча 08 октября 2020
Атланта Юнайтед
08.10.2020, четверг, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Орландо Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Орландо Сити
Желтая карточка
М. Робинсон
90'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
М. Адамс
89'
87'
Замена
А. Карлос
️️️️
Ж. Урсо
81'
Желтая карточка
Р. Шлегель
77'
Желтая карточка
К. Миллер
70'
Замена
Нани
️️️️
Б. Мичел
Замена
J. Damm
️️️️
Д. Галлахер
66'
59'
Замена
A. De John
️️️️
К. Смит
59'
Замена
К. Мюллер
️️️️
R.
Желтая карточка
М. Адамс
50'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
47
Мо Адамс
ЦП
18
Jeff Larentowicz
ЦП
0
A. Jahn
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Орландо Сити
23
Brian Rowe
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
0
Robinho
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
11
Джейк Малрейни
ПВ
16
L. Wyke
ЦФ
11
M. Castro
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Антонио Карлос
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
3
Alex De John
ЦФ
33
Jordan Bender
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
4-2-4
1
Гьюзан
2
Белло
24
Эскобар
12
Робинсон
11
Леннон
47
Адамс
18
0
16
17
Галлахер
0
4-1-2-3
23
6
Янссон
21
Шлегель
24
Смит
4
Миллер
34
ДеЗарт
30
Урсо
8
Переа
91
Мичел
9
Дайк
0
47
Адамс
16
Вольфф
16
Вольфф
47
Адамс
17
Галлахер
25
25
17
Галлахер
24
Смит
3
3
24
Смит
91
Мичел
17
Нани
17
Нани
91
Мичел
30
Урсо
3
Карлос
3
Карлос
30
Урсо
0
8
Мюллер
8
Мюллер
0
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
11
Джейк Малрейни
ПВ
16
L. Wyke
ЦФ
11
M. Castro
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
6
F. Meza
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
5
Эрик Ремеди
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
33
Jordan Bender
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
11
Джейк Малрейни
ПВ
16
L. Wyke
ЦФ
11
M. Castro
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
6
F. Meza
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
5
Эрик Ремеди
ЦП
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
33
Jordan Bender
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Атланта Юнайтед - Орландо Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
Новости команд
Все
Атланта Юнайтед
Орландо Сити
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+