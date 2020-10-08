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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами: обзор матча 08 октября 2020
Нью-Йорк Ред Буллз
08.10.2020, четверг, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Интер Майами
55'
М. Пеллегрини
81'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
90'
+5
Замена
Р. Робинсон
️️️️
М. Пеллегрини
Желтая карточка
А. Лонг
90'
88'
Желтая карточка
Х. Карранца
84'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Г. Игуаин
81'
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Замена
M. Rzatkowski
️️️️
Д. Йервуд
76'
Желтая карточка
J. Pendant
75'
74'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Л. Морган
Замена
J. Pendant
️️️️
M. Egbo
62'
Замена
M. Jørgensen
️️️️
T. Barlow
59'
Замена
Б. Уайт
️️️️
С. Тетте
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Пеллегрини
Пас отдал
Л. Морган
Желтая карточка
Ш. Неалис
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
16
Дрю Йервуд
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
90
Marc Rzatkowski
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
3-2-1-4
1
Йенсен
3
Данкан
13
Неалис
33
Лонг
16
Йервуд
0
8
Страуд
18
16
22
10
Тетте
4-4-2
77
МакКартни
12
Неалис
20
4
Фигаль
4
Макун
90
Морган
20
Трапп
44
Свит
8
Матюиди
9
Игуаин
11
Пеллегрини
18
7
7
18
16
Йервуд
90
90
16
Йервуд
16
29
29
16
10
Тетте
24
Уайт
24
Уайт
10
Тетте
11
Пеллегрини
19
Робинсон
19
Робинсон
11
Пеллегрини
9
Игуаин
9
Карранца
9
Карранца
9
Игуаин
90
Морган
13
Ульоа
13
Ульоа
90
Морган
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
18
Ryan Meara
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
77
Daniel Royer
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
12
Дрейк Каллендер
ВР
20
Брек Ши
ЦП
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
77
Daniel Royer
ЦФ
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
20
Брек Ши
ЦП
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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