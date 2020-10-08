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Расписание матчей
Евро-2024
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия: обзор матча 08 октября 2020
Босния и Герцеговина
08.10.2020, четверг, 21:45
Лига наций. Путь на Евро-2020, группа B, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Северная Ирландия
14'
Р. Крунич
53'
Н. МакГинн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
ГОЛ!
Л. Бойс
3:4
ГОЛ!
Э. Джеко
3:3
ГОЛ!
К. Вашингтон
2:3
ГОЛ!
Д. Хотич
2:2
Пенальти не реализован!
Д. Сэйвилл
Пенальти не реализован!
Э. Вишча
ГОЛ!
К. Лафферти
1:2
Пенальти не реализован!
Х. Хайрадинович
ГОЛ!
С. Даллас
1:1
ГОЛ!
М. Пьянич
1:0
120'
+1
Замена
Л. Бойс
️️️️
Д. Томпсон
120'
+1
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Джонс
Замена
Х. Хайрадинович
️️️️
С. Колашинац
118'
108'
Желтая карточка
С. Дэвис
Замена
С. Лончар
️️️️
Г. Цимирот
106'
Желтая карточка
М. Пьянич
100'
90'
+3
Замена
Д. Томпсон
️️️️
П. МакНэйр
90'
+3
Замена
К. Лафферти
️️️️
Д. Магеннис
Замена
Д. Хотич
️️️️
Р. Крунич
88'
Замена
А. Гояк
️️️️
А. Хаджиахметович
83'
82'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Н. МакГинн
73'
Замена
Г. Уит
️️️️
К. Эванс
53'
ГОЛ! 1:1!
Н. МакГинн
Желтая карточка
С. Колашинац
47'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
20'
ГОЛ! 1:0!
Р. Крунич
Пас отдал
Б. Ципетич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Бранимир Ципетич
ЦЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
16
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Джамаль Льюис
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
1
Асмир Бегович
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
4
Дарко Тодорович
ПЗ
20
Стипе Лончар
ЦП
23
Дени Милошевич
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
10
Амер Гояк
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
18
Милан Джурич
ЦФ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Северная Ирландия
23
Тревор Карсон
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
6
Джордан Томпсон
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
4-4-1-1
12
Сехич
5
Колашинац
19
Ципетич
16
Ахмедходжич
17
Саничанин
13
Цимирот
16
Хаджиахметович
10
Пьянич
8
Крунич
19
Вишча
11
Джеко
3-2-4-1
23
Пикок-Фаррел
20
Кэткарт
17
МакНэйр
13
Эванс
14
Даллас
5
Эванс
7
МакГинн
8
Дэвис
6
Сэйвилл
3
Льюис
21
Магеннис
13
Цимирот
20
Лончар
20
Лончар
13
Цимирот
8
Крунич
6
Хотич
6
Хотич
8
Крунич
16
Хаджиахметович
10
Гояк
10
Гояк
16
Хаджиахметович
5
Колашинац
20
Хайрадинович
20
Хайрадинович
5
Колашинац
7
МакГинн
15
Джонс
15
Джонс
7
МакГинн
17
МакНэйр
6
Томпсон
6
Томпсон
17
МакНэйр
13
Эванс
18
Уит
18
Уит
13
Эванс
Джонс
11
Вашингтон
11
Вашингтон
Джонс
Томпсон
9
Бойс
9
Бойс
Томпсон
21
Магеннис
10
Лафферти
10
Лафферти
21
Магеннис
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия
4
Дарко Тодорович
ПЗ
22
Кенан Пирич
ВР
1
Асмир Бегович
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
23
Дени Милошевич
ЦП
18
Милан Джурич
ЦФ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Тревор Карсон
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
4
Дарко Тодорович
ПЗ
22
Кенан Пирич
ВР
1
Асмир Бегович
ВР
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
23
Дени Милошевич
ЦП
18
Милан Джурич
ЦФ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Остались в запасе
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Тревор Карсон
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Том Фланаган
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Душан Байевич
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Виндзор Парк
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