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Расписание матчей
Евро-2024
Северная Македония - Косово
Северная Македония - Косово: обзор матча 08 октября 2020
Северная Македония
08.10.2020, четверг, 21:45
Лига наций. Путь на Евро-2020, группа D, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Косово
16'
Б. Кололли (АГ)
33'
Д. Велкоски
29'
Ф. Хадергьонай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Косово
Желтая карточка
С. Димитриевски
90'
+3
Замена
А. Трайковски
️️️️
И. Несторовски
88'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
С. Ристовски
88'
87'
Замена
Л. Пакярада
️️️️
Х. Шала
85'
Желтая карточка
Э. Рашани
Замена
И. Тричковски
️️️️
Г. Пандев
80'
Замена
С. Спировски
️️️️
А. Адеми
80'
75'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
Б. Целина
Желтая карточка
С. Ристовски
73'
64'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
М. Войвода
Желтая карточка
Э. Алиоски
56'
Замена
К. Ристевски
️️️️
Э. Бейтулай
51'
46'
Замена
Э. Рашани
️️️️
А. Нухиу
Желтая карточка
А. Адеми
38'
Желтая карточка
И. Несторовски
37'
ГОЛ! 2:1!
Д. Велкоски
Пас отдал
Э. Барди
33'
29'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Хадергьонай
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Кололли
Пас отдал
С. Ристовски
16'
Желтая карточка
Э. Бейтулай
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Горан Пандев
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
10
Арбер Зенели
ЛВ
17
Бенжамин Кололли
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
9
Берсант Целина
АП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Северная Македония
22
Даниэль Божиновски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
18
Тихомир Костадинов
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Косово
12
Висар Бекай
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
20
Лирим Кастрати
ЦЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Анель Рашкай
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
18
Флорент Хасани
ЦФ
4-3-1-2
23
Димитриевски
8
Алиоски
6
Муслиу
2
Бейтулай
13
Ристовски
14
Велкоски
16
Николов
5
Адеми
10
Барди
23
Несторовски
10
Пандев
4-3-2-1
1
Мурич
15
Войвода
5
Дрешевич
2
Хадергьонай
3
Алити
17
Кололли
5
Шала
14
Бериша
9
Целина
10
Зенели
21
Нухиу
13
Ристовски
18
Костадинов
18
Костадинов
13
Ристовски
2
Бейтулай
4
Ристевски
4
Ристевски
2
Бейтулай
5
Адеми
20
Спировски
20
Спировски
5
Адеми
23
Несторовски
9
Трайковски
9
Трайковски
23
Несторовски
10
Пандев
7
Тричковски
7
Тричковски
10
Пандев
21
Нухиу
11
Рашани
11
Рашани
21
Нухиу
9
Целина
20
Кастрати
20
Кастрати
9
Целина
5
Шала
23
Пакярада
23
Пакярада
5
Шала
15
Войвода
10
Жегрова
10
Жегрова
15
Войвода
Остались в запасе
Северная Македония
Косово
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
22
Даниэль Божиновски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
18
Флорент Хасани
ЦФ
6
Анель Рашкай
ЦП
12
Висар Бекай
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
Остались в запасе
18
Влатко Стояновски
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
22
Даниэль Божиновски
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Остались в запасе
18
Флорент Хасани
ЦФ
6
Анель Рашкай
ЦП
12
Висар Бекай
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Бернар Шалланд
Статистика матча Северная Македония - Косово
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Тоше Проески
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