Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Болгария - Венгрия
Болгария - Венгрия: обзор матча 08 октября 2020
Болгария
08.10.2020, четверг, 21:45
Лига наций. Путь на Евро-2020, группа A, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Венгрия
89'
Г. Йомов
17'
В. Орбан
47'
Ж. Калмар
75'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Венгрия
89'
Желтая карточка
Д. Газдаг
ГОЛ! 1:3!
Г. Йомов
Пас отдал
И. Иса
89'
82'
Замена
Д. Газдаг
️️️️
А. Надь
82'
Замена
Э. Ботка
️️️️
А. Фиола
Замена
Д. Янков
️️️️
Б. Краев
80'
Замена
И. Иса
️️️️
Т. Неделев
79'
75'
ГОЛ! 0:3!
Н. Николич
Пас отдал
С. Хандья
70'
Замена
Л. Него
️️️️
Ф. Холендер
70'
Замена
С. Хандья
️️️️
Ж. Калмар
59'
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Салаи
Замена
К. Десподов
️️️️
Б. Карагерен
58'
55'
Желтая карточка
А. Ланг
47'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Калмар
Замена
Г. Йомов
️️️️
Г. Иванов
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
В. Орбан
Пас отдал
Ж. Калмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
6
Сисиньо
ПЗ
18
Галин Иванов
ЦП
11
Янис Карабелев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
16
Жолт Калмар
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Болгария
23
Мартин Луков
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
2
Страхил Попов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
7
Доминик Янков
АП
11
Кирил Десподов
ПВ
20
Димитар Илиев
ЦФ
17
Георги Йомов
ЦФ
19
Исмаил Иса
ЦФ
Венгрия
22
Лайош Хегедюш
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
13
Андраш Шафер
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
19
Норберт Кеньвеш
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
4-5-1
23
Илиев
14
Недялков
15
Божиков
4
Терзиев
6
Сисиньо
11
Карабелев
8
Неделев
16
Малинов
10
Краев
18
Иванов
9
Карагерен
4-1-3-1-1
12
Гулачи
5
Фиола
4
Салаи
2
Ланг
6
Орбан
11
Холендер
16
Калмар
8
Надь
18
Зигер
20
Салаи
9
Салаи
9
Карагерен
11
Десподов
11
Десподов
9
Карагерен
18
Иванов
17
Йомов
17
Йомов
18
Иванов
10
Краев
7
Янков
7
Янков
10
Краев
8
Неделев
19
Иса
19
Иса
8
Неделев
11
Холендер
7
Него
7
Него
11
Холендер
5
Фиола
21
Ботка
21
Ботка
5
Фиола
16
Калмар
4
Хандья
4
Хандья
16
Калмар
8
Надь
16
Газдаг
16
Газдаг
8
Надь
9
Салаи
23
Николич
23
Николич
9
Салаи
Остались в запасе
Болгария
Венгрия
6
Валентин Антов
ЦЗ
23
Мартин Луков
ВР
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
20
Димитар Илиев
ЦФ
13
Николай Михайлов
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
2
Страхил Попов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
22
Лайош Хегедюш
ВР
10
Тамаш Шери
ЦФ
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Кевин Варга
ЛВ
19
Норберт Кеньвеш
ЦФ
1
Денеш Дибус
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
6
Валентин Антов
ЦЗ
23
Мартин Луков
ВР
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
20
Димитар Илиев
ЦФ
13
Николай Михайлов
ВР
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
2
Страхил Попов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
Остались в запасе
22
Лайош Хегедюш
ВР
10
Тамаш Шери
ЦФ
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Кевин Варга
ЛВ
19
Норберт Кеньвеш
ЦФ
1
Денеш Дибус
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Болгария - Венгрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Васил Левски
Новости команд
Все
Болгария
Венгрия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Люксембург – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+