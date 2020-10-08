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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд: обзор матча 08 октября 2020
Лос-Анджелес Гэлакси
08.10.2020, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 6
Завершен
Портленд
34'
Х. Араухо
55'
E. Zubak
70'
К. Павон
14'
Ф. Мора
23'
Ж. Эбобиссе
47'
D. Valeri
60'
Ф. Мора
63'
Л. Мабиала
80'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
88'
Замена
Т. Конечны
️️️️
Э. Уильямсон
86'
Желтая карточка
К. Паредес
Желтая карточка
К. Павон
85'
Замена
D. Traore
️️️️
E. Insúa
82'
80'
ГОЛ! 3:6!
Ж. Эбобиссе
78'
Замена
М. Фарфан
️️️️
П. Бонилья
78'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Мора
77'
Замена
К. Паредес
️️️️
D. Valeri
72'
Желтая карточка
Д. Чара
71'
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
ГОЛ! 3:5!
К. Павон
70'
63'
ГОЛ! 2:5!
Л. Мабиала
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
E. Zubak
62'
60'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Мора
Пас отдал
J. Villafaña
ГОЛ! 2:3!
E. Zubak
Пас отдал
К. Павон
55'
Желтая карточка
E. Zubak
50'
47'
ГОЛ! 1:3!
D. Valeri
Желтая карточка
S. Kljestan
41'
ГОЛ! 1:2!
Х. Араухо
34'
23'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Эбобиссе
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мора
Пас отдал
Й. Чара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
11
Ethan Zubak
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
67
Карлос Харви
ОП
11
Йони Гонсалес
ПВ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
19
Diedie Traore
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
Портленд
28
Билл Туилома
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
1
Jeff Attinella
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
14
Andres Flores
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
3-1-1-5
22
Бингхэм
20
ДеПуй
5
Стерес
22
Араухо
8
Ллетгет
10
Альварес
7
Павон
3
16
2
11
4-4-2
12
Кларк
28
Бонилья
4
33
Мабиала
13
Жупарич
19
Уильямсон
8
8
Чара
21
Чара
99
Мора
17
Эбобиссе
3
19
19
3
11
11
Гонсалес
11
Гонсалес
11
99
Мора
11
Незгода
11
Незгода
99
Мора
28
Бонилья
3
Фарфан
3
Фарфан
28
Бонилья
8
8
Паредес
8
Паредес
8
19
Уильямсон
17
Конечны
17
Конечны
19
Уильямсон
8
Чара
44
Лориа
44
Лориа
8
Чара
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
67
Карлос Харви
ОП
27
Emil Cuello
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
1
Jeff Attinella
ЦФ
14
Andres Flores
ЦФ
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
67
Карлос Харви
ОП
27
Emil Cuello
ЦФ
31
Gordon Wild
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Остались в запасе
1
Jeff Attinella
ЦФ
14
Andres Flores
ЦФ
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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