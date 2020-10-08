Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто
Нью-Инглэнд Революшн - Торонто: обзор матча 08 октября 2020
Нью-Инглэнд Революшн
08.10.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Торонто
29'
A. Akinola
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Торонто
86'
Замена
P. Mullins
️️️️
A. Akinola
85'
Замена
O. Gonzalez
️️️️
П. Пьятти
84'
Желтая карточка
Р. Ларея
Замена
T.
️️️️
Кристиан
80'
71'
Желтая карточка
Ауро
70'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
N. DeLeon
Пенальти не реализован!
А. Букса
68'
Замена
G. Penilla C. + Bou
️️️️
L. Nguyen
68'
Замена
К. Роу
️️️️
Б. Бай
68'
56'
Замена
Ауро
️️️️
T. Gallacher
Желтая карточка
H. Kessler
48'
Желтая карточка
T. McNamara
40'
29'
ГОЛ! 0:1!
A. Akinola
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Торонто
26
Alex Bono
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
26
Laurent Ciman
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
13
Michael Mancienne
ЦЗ
12
T.
ЦП
17
G. Penilla C. + Bou
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
15
Seth Sinovic
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
11
Erickson Gallardo
ЦП
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
4-4-2
30
Тернер
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
68
Кристиан
17
Бьюкенан
24
12
Калдуэлл
26
16
Букса
2-3-1-4
26
17
Мавинга
26
8
Дельгадо
21
Осорио
22
Ларея
10
Пьятти
8
Посуэло
9
18
3
68
Кристиан
12
12
68
Кристиан
24
17
17
24
5
Бай
22
Роу
22
Роу
5
Бай
3
21
Ауро
21
Ауро
3
10
Пьятти
34
34
10
Пьятти
18
6
Фрейзер
6
Фрейзер
18
9
13
13
9
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
15
Seth Sinovic
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
15
Эрик Савалета
ЦЗ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
31
Квентин Вестберг
ВР
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
19
Antonio Delamea Mlinar
ЦФ
15
Seth Sinovic
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
31
Квентин Вестберг
ВР
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Торонто
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+