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Расписание матчей
Евро-2024
Норвегия - Сербия
Норвегия - Сербия: обзор матча 08 октября 2020
Норвегия
08.10.2020, четверг, 21:45
Лига наций. Путь на Евро-2020, группа C, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Сербия
88'
М. Норманн
82'
С. Милинкович-Савич
103'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Сербия
118'
Желтая карточка
Д. Тадич
118'
Замена
С. Лукич
️️️️
Д. Тадич
Замена
Й. Хеуге
️️️️
О. Эльабделлауи
116'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
М. Эдегор
111'
106'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Лазович
Замена
М. Линнес
️️️️
Х. Алеесами
106'
103'
ГОЛ! 1:2!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Д. Тадич
Замена
С. Страндберг
️️️️
Т. Региниуссен
91'
90'
+4
Желтая карточка
Л. Миливойевич
ГОЛ! 1:1!
М. Норманн
Пас отдал
М. Эдегор
88'
82'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
А. Митрович
80'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
Д. Кинг
️️️️
С. Йохансен
66'
60'
Желтая карточка
М. Ристич
Желтая карточка
М. Норманн
47'
Замена
М. Норманн
️️️️
М. Хенриксен
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Сандер Берге
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Александар Коларов
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Норвегия
13
Сондре Россбах
ВР
12
Андре Хансен
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Сербия
23
Эмил Роков
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
4
Лука Миливойевич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Мият Гачинович
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
4-3-1-2
1
Ярстейн
16
Алеесами
3
Айер
4
Региниуссен
14
Эльабделлауи
8
Берге
8
Йохансен
19
Хенриксен
10
Эдегор
9
Холанд
7
Серлот
3-2-1-2-2
1
Райкович
4
Миленкович
13
Митрович
19
Максимович
19
Ристич
4
Коларов
6
Гудель
21
Джуричич
10
Тадич
22
Лазович
9
Митрович
10
Эдегор
11
Эльюнусси
11
Эльюнусси
10
Эдегор
19
Хенриксен
21
Норманн
21
Норманн
19
Хенриксен
14
Эльабделлауи
10
Хеуге
10
Хеуге
14
Эльабделлауи
4
Региниуссен
4
Страндберг
4
Страндберг
4
Региниуссен
16
Алеесами
17
Линнес
17
Линнес
16
Алеесами
8
Йохансен
7
Кинг
7
Кинг
8
Йохансен
Максимович
4
Миливойевич
4
Миливойевич
Максимович
10
Тадич
22
Лукич
22
Лукич
10
Тадич
21
Джуричич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
21
Джуричич
22
Лазович
7
Гачинович
7
Гачинович
22
Лазович
Остались в запасе
Норвегия
Сербия
13
Сондре Россбах
ВР
12
Андре Хансен
ВР
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
23
Эмил Роков
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Остались в запасе
13
Сондре Россбах
ВР
12
Андре Хансен
ВР
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
16
Йонас Свенссон
ЦП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
Остались в запасе
23
Эмил Роков
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Статистика матча Норвегия - Сербия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Уллеваал
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