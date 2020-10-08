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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Васко да Гама
Баия - Васко да Гама: обзор матча 08 октября 2020
Баия
08.10.2020, четверг, 01:15
Бразилия. Серия А, 14 тур
3 : 0
Завершен
Васко да Гама
10'
Росси
32'
Жилберто
45+1'
Клайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баия - Васко да Гама
83'
Замена
Y. Catatau
️️️️
Г. Кано
77'
Желтая карточка
Г. Пек
Желтая карточка
R.
76'
Замена
F.
️️️️
Клайсон
76'
Замена
М. Салданья
️️️️
Жилберто
76'
Замена
R.
️️️️
Грегоре
70'
67'
Вторая желтая
B. Gomes
Замена
Ã.
️️️️
Росси
65'
Замена
R.
️️️️
Даниэл
65'
Желтая карточка
Росси
56'
46'
Замена
Карлиньос
️️️️
M. Júnior
46'
Замена
Г. Пек
️️️️
Т. Магно
46'
Замена
C. Tenório
️️️️
V.
Желтая карточка
Грегоре
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
Клайсон
45'
+1
44'
Желтая карточка
B. Gomes
ГОЛ! 2:0!
Жилберто
Пас отдал
E.
32'
29'
Замена
Миранда
️️️️
Р. Грака
20'
Желтая карточка
Энрике
ГОЛ! 1:0!
Росси
Пас отдал
Клайсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
29
Клайсон
ЦП
94
Даниэл
АП
31
Росси
ПВ
14
Ernando
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
7
Elias
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Васко да Гама
17
Энрике
ЛЗ
36
Рикардо Грака
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
8
Феллипе Бастос
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
14
Герман Кано
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
5
Leandro Castán
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
27
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Баия
4
Вандерсон
ЦЗ
77
Алессон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
7
Рамирес
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
Васко да Гама
30
Лукао
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
77
Габриэл Пек
ПВ
0
L. Santos
ЦФ
55
Alexander
ЦФ
41
Cayo Tenório
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
38
Ygor Catatau
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
2-1-1-2-4
1
Фридрих
18
Жуниньо
29
Капишаба
40
Грегоре
29
Клайсон
94
Даниэл
31
Росси
14
9
Жилберто
7
28
2-2-1-5
36
Грака
17
Энрике
22
Пикачу
8
Бастос
11
Магно
16
27
33
15
5
9
Жилберто
20
Салданья
20
Салданья
9
Жилберто
31
Росси
17
17
31
Росси
29
Клайсон
70
70
29
Клайсон
40
Грегоре
29
29
40
Грегоре
94
Даниэл
16
16
94
Даниэл
36
Грака
35
Миранда
35
Миранда
36
Грака
27
41
41
27
11
Магно
77
Пек
77
Пек
11
Магно
14
Кано
38
38
14
Кано
33
11
Карлиньос
11
Карлиньос
33
Остались в запасе
Баия
Васко да Гама
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Matheus Bahia
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
77
Алессон
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
0
L. Santos
ЦФ
30
Лукао
ВР
55
Alexander
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
77
Mateus Claus
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Matheus Bahia
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ОП
77
Алессон
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
Остались в запасе
0
L. Santos
ЦФ
30
Лукао
ВР
55
Alexander
ЦФ
30
Нето Боржес
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Улиссес Роша
ЦЗ
77
Guilherme Parede
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Баия - Васко да Гама
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
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