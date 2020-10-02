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    Расписание матчей 02-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 12 тур
    2 октября, пятница
    10:30
    Кайсар
    0:0
    Окжетпес
    Матч завершен
    2 октября, пятница
    12:45
    Ордабасы
    1:1
    Тараз
    Матч завершен
    2 октября, пятница
    16:00
    Тобол
    2:0
    Жетысу
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 21 тур
    2 октября, пятница
    16:00
    Динамо
    2:1
    Смолевичи
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 4 тур
    2 октября, пятница
    20:00
    Анкарагюджю
    0:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    2 октября, пятница
    20:00
    Газиантеп
    1:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 6 тур
    2 октября, пятница
    20:00
    Словацко
    0:1
    Пардубице
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 4 тур
    2 октября, пятница
    20:00
    Рандерс
    1:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 3 тур
    2 октября, пятница
    21:00
    Морейренcе
    1:1
    Боавишта
    Матч завершен
    2 октября, пятница
    23:15
    Витория Гимараеш
    1:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 4 тур
    2 октября, пятница
    21:00
    Утрехт
    1:1
    Херенвен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 3 тур
    2 октября, пятница
    21:30
    Унион
    4:0
    Майнц
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 3 тур
    2 октября, пятница
    21:45
    Фиорентина
    1:2
    Сампдория
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 4 тур
    2 октября, пятница
    21:45
    Ковентри
    1:3
    Борнмут
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 8 тур
    2 октября, пятница
    21:45
    Антверпен
    4:1
    Мехелен
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
    2 октября, пятница
    21:45
    Данди Юнайтед
    1:2
    Ливингстон
    Матч завершен
    2 октября, пятница
    21:45
    Абердин
    2:1
    Сент-Миррен
    Матч завершен
    2 октября, пятница
    21:45
    Хиберниан
    3:2
    Гамильтон Академикал
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 6 тур
    2 октября, пятница
    22:00
    ПСЖ
    6:1
    Анжер
    Матч завершен
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