сентябрь 2020
октябрь 2020
Казахстан. Премьер-лига 2020, 12 тур
Белоруссия. Высшая лига 2020, 21 тур
Турция. Суперлига (2020/2021), 4 тур
2 октября, пятница
20:00
Матч завершен
2 октября, пятница
20:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 6 тур
Дания. Суперлига (2020/2021), 4 тур
Португалия. Примейра (2020/2021), 3 тур
2 октября, пятница
21:00
Матч завершен
2 октября, пятница
23:15
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2020/2021), 4 тур
Германия. Бундеслига (2020/2021), 3 тур
Италия. Серия А (2020/2021), 3 тур
2 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 4 тур
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 8 тур
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 10 тур
2 октября, пятница
21:45
Матч завершен
2 октября, пятница
21:45
Матч завершен
2 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2020/2021), 6 тур