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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Миррен
Абердин - Сент-Миррен: обзор матча 02 октября 2020
Абердин
02.10.2020, пятница, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Миррен
71'
М. Уоткинс
90+1'
Л. Фергюсон
54'
И. Эрхахон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Сент-Миррен
ГОЛ! 2:1!
Л. Фергюсон
Пас отдал
М. Уоткинс
90'
+1
Желтая карточка
Р. МакКрори
88'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Э. Тэйлор
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Уоткинс
Пас отдал
R. Edmondson
71'
Замена
R. Edmondson
️️️️
С. Райт
63'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Н. МакГинн
63'
54'
ГОЛ! 0:1!
И. Эрхахон
Пас отдал
C. MacPherson
43'
Желтая карточка
C. McCarthy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
26
Райан Хеджс
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Миррен
31
Джейк Анвик
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
6
Натан Шерон
ОП
21
Итан Эрхахон
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Абердин
20
Tomas Cerny
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
11
Ilkay Durmus
ЦП
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Льюис
4
Консидайн
3
Тэйлор
2
МакКрори
26
Хеджс
17
Хайес
38
МакГинн
19
Фергюсон
11
Райт
23
Уоткинс
3
4-1-2-3
31
Анвик
15
8
22
Фрэйзер
5
Шонесси
6
Шерон
21
Эрхахон
17
МакГрат
9
Обика
94
Эрвин
26
11
Райт
27
27
11
Райт
3
Тэйлор
19
Андерсон
19
Андерсон
3
Тэйлор
38
МакГинн
11
Макленнан
11
Макленнан
38
МакГинн
Остались в запасе
Абердин
Сент-Миррен
20
Tomas Cerny
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
11
Ilkay Durmus
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
20
Tomas Cerny
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Shaleum Logan
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
Остались в запасе
22
Льюис Джеймисон
ЦФ
36
Dean Lyness
ВР
11
Ilkay Durmus
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Абердин - Сент-Миррен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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