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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Жетысу
Тобол - Жетысу: обзор матча 02 октября 2020
Тобол
02.10.2020, пятница, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Жетысу
53'
Д. Канкава
59'
Ж. Манзорро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тобол - Жетысу
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
С. Себай
86'
82'
Желтая карточка
О. Керимжанов
Желтая карточка
С. Себай
82'
81'
Замена
Е. Зубович
️️️️
О. Керимжанов
81'
Замена
А. Дарабаев
️️️️
М. Сапанов
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
А. Нургалиев
74'
Замена
П. Аветисян
️️️️
Ж. Манзорро
67'
Желтая карточка
Р. Валиуллин
66'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Манзорро
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Канкава
53'
Желтая карточка
С. Абилгазы
47'
Желтая карточка
А. Аманович
34'
5'
Желтая карточка
Н. Наумов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
13
Азат Нургалиев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Жетысу
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
30
Stefan Zivkovic
ЦЗ
55
Дэвид Мавутор
ОП
8
Ненад Адамович
ЦП
99
Педру Эужениу
ПВ
9
M. Toshev
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
70
Almat Bekbaev
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Тобол
30
Игорь Шацкий
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
77
Петрос Аветисян
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
0
C. Fonseca
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Артурас Зулпа
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
0
A. Mukhutdinov
ЦФ
0
D. Shkodra
ЦФ
4-3-2-1
35
Мокин
55
Аманович
21
Абилгазы
23
Эрланов
77
Мирошниченко
13
Нургалиев
7
Мужиков
23
Канкава
9
Валиуллин
17
Манзорро
15
Себай
4-1-1-1-4
26
Керимжанов
23
Наумов
30
25
Сапанов
55
Мавутор
8
Адамович
99
Эужениу
0
70
22
Сейдахмет
9
17
Манзорро
77
Аветисян
77
Аветисян
17
Манзорро
15
Себай
30
Квеквескири
30
Квеквескири
15
Себай
13
Нургалиев
7
Муртазаев
7
Муртазаев
13
Нургалиев
26
Керимжанов
17
Зубович
17
Зубович
26
Керимжанов
25
Сапанов
6
Дарабаев
6
Дарабаев
25
Сапанов
Остались в запасе
Тобол
Жетысу
0
C. Fonseca
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
29
Самат Жарынбетов
ОП
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
30
Игорь Шацкий
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
44
Артурас Зулпа
ЦП
0
A. Mukhutdinov
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЛВ
0
D. Shkodra
ЦФ
31
Андрей Залеский
ПЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
1
Андрей Шабанов
ВР
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Остались в запасе
0
C. Fonseca
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
29
Самат Жарынбетов
ОП
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
30
Игорь Шацкий
ВР
1
Султан Бусурманов
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
Остались в запасе
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
44
Артурас Зулпа
ЦП
0
A. Mukhutdinov
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЛВ
0
D. Shkodra
ЦФ
31
Андрей Залеский
ПЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
1
Андрей Шабанов
ВР
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Статистика матча Тобол - Жетысу
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
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