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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Пардубице
Словацко - Пардубице: обзор матча 02 октября 2020
Словацко
02.10.2020, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Пардубице
90+4'
М. Сурзин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Пардубице
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
М. Сурзин
Замена
Я. Климент
️️️️
М. Петржела
84'
83'
Замена
M. Petran
️️️️
L. Pfeifer
Желтая карточка
С. Хофманн
80'
Желтая карточка
М. Петржела
80'
Замена
В. Даничек
️️️️
М. Кохут
72'
Красная карточка
Я. Калабишка
69'
67'
Замена
Эвертон
️️️️
P. Cerny
58'
Желтая карточка
М. Сурзин
Замена
P. Hellebrand
️️️️
Л. Садилек
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Пардубице
23
Михал Сурзин
ПЗ
19
Михал Хлаваты
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
20
Каду
ПВ
31
Marek Bohac
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Словацко
28
Властимил Даничек
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
20
Иржи Слама
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
0
M. Petran
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
2-5-2-1
25
6
Хофманн
3
Кадлец
20
Хавлик
11
Петржела
18
Садилек
30
21
Кохут
91
Калабишка
23
Рейнберк
22
Сисилия
1-2-1-5
23
Сурзин
19
Хлаваты
24
Солил
20
Каду
0
2
13
25
0
11
Петржела
9
Климент
9
Климент
11
Петржела
21
Кохут
28
Даничек
28
Даничек
21
Кохут
18
Садилек
18
18
18
Садилек
0
0
0
0
9
32
Эвертон
32
Эвертон
9
Остались в запасе
Словацко
Пардубице
91
Pavol Bajza
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
37
Даниэль Маречек
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
20
Иржи Слама
ЛЗ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
37
Даниэль Маречек
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
20
Иржи Слама
ЛЗ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Словацко - Пардубице
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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Словацко
Пардубице
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
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Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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