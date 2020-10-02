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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Кайсериспор
Анкарагюджю - Кайсериспор: обзор матча 02 октября 2020
Анкарагюджю
02.10.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Кайсериспор
42'
И. Парлак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Кайсериспор
88'
Желтая карточка
M. Çelik
Замена
О. Джинар
️️️️
Д. Пайнтсил
87'
79'
Замена
M. Çelik
️️️️
H. HÃ¼seyin Acar
Замена
Э. Гюрал
️️️️
А. Потук
78'
75'
Замена
Я. Ака
️️️️
И. Парлак
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Л. Аджич
65'
55'
Желтая карточка
Я. Субаши
Желтая карточка
А. Потук
48'
Замена
И. Воца
️️️️
Д. Лукасик
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
И. Парлак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
77
Эмре Гюрал
ЦФ
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
79
Яв Ака
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
4-5-1
30
Фридрих
4
Дикмен
8
Пинту
22
70
Кициу
4
Потук
28
Пайнтсил
10
Диуссе
23
Лукасик
9
Аджич
19
Бервен
4-3-1-2
1
3
Субаши
20
Квржич
22
4
Коловециос
13
Лопеш
3
Аттама
15
Кампаньяро
8
23
Парлак
9
Канга
4
Потук
77
Гюрал
77
Гюрал
4
Потук
28
Пайнтсил
10
Джинар
10
Джинар
28
Пайнтсил
9
Аджич
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
9
Аджич
23
Лукасик
42
Воца
42
Воца
23
Лукасик
23
Парлак
79
Ака
79
Ака
23
Парлак
8
88
88
8
Остались в запасе
Анкарагюджю
Кайсериспор
6
Атакан Канкая
ЦП
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
12
Аарон Леннон
ПП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
6
Атакан Канкая
ЦП
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
Остались в запасе
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
30
Adem Doğan
ЦФ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
12
Аарон Леннон
ПП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Анкарагюджю - Кайсериспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
Новости команд
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