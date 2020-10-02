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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Борнмут
Ковентри - Борнмут: обзор матча 02 октября 2020
Ковентри
02.10.2020, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 3
Завершен
Борнмут
39'
М. Гудден (П)
7'
Ж. Лерма
51'
Д. Гослинг
60'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Борнмут
90'
+1
Замена
N. Ofoborh
️️️️
Д. Гослинг
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Р. Гилс
87'
84'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Д. Рико
77'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Л. Кук
73'
Желтая карточка
Д. Гослинг
Красная карточка
Г. Хамер
69'
68'
Желтая карточка
С. Кук
68'
Желтая карточка
А. Смит
60'
ГОЛ! 1:3!
Д. Гослинг
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гослинг
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Шипли
46'
Замена
М. Роуз
️️️️
Л. Эстигард
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гудден
39'
Желтая карточка
Л. Эстигард
24'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Лерма
Пас отдал
Д. Соланке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Ковентри
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
31
Thomas Bilson
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
4-2-1-2-1
20
Мароши
5
Эстигард
5
МакФадзин
5
Хайам
25
Дабо
38
Хамер
18
Шиф
3
Гилс
26
Шипли
17
О'Харе
24
Гудден
3-2-3-2
31
Бегович
27
Кук
2
Мефам
15
Смит
3
Стейси
15
Рико
4
Кук
8
Лерма
32
Гослинг
9
Сарридж
19
Соланке
26
Шипли
24
Аллен
24
Аллен
26
Шипли
3
Гилс
3
МакКаллум
3
МакКаллум
3
Гилс
5
Эстигард
5
Роуз
5
Роуз
5
Эстигард
32
Гослинг
10
10
32
Гослинг
15
Рико
6
Симпсон
6
Симпсон
15
Рико
4
Кук
8
Биллинг
8
Биллинг
4
Кук
Остались в запасе
Ковентри
Борнмут
31
Thomas Bilson
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
31
Thomas Bilson
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Ковентри - Борнмут
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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