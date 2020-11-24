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    Расписание матчей 24-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 22 тур
    24 ноября, вторник
    02:00
    Спорт Ресифи
    0:1
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 20 тур
    24 ноября, вторник
    10:00
    Астана
    3:1
    Кайсар
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    11:00
    Тараз
    0:1
    Каспий
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    11:00
    Кызыл-Жар
    0:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    15:00
    Окжетпес
    0:2
    Тобол
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    15:00
    Шахтер
    1:2
    Жетысу
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2020/2021), 1/16 финала
    24 ноября, вторник
    16:30
    СПАЛ
    2:0
    Монца
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 9 тур
    24 ноября, вторник
    19:00
    Ваасланд-Беверен
    2:0
    Остенде
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 4 тур, группа E
    24 ноября, вторник
    20:55
    Краснодар
    1:2
    Севилья
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    20:55
    Ренн
    1:2
    Челси
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 25 тур
    24 ноября, вторник
    21:00
    Русенборг
    2:3
    Бранн
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 13 тур
    24 ноября, вторник
    22:00
    Лутон Таун
    1:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    22:00
    Куинз Парк Рейнджерс
    3:2
    Ротерхэм
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    22:00
    Сток Сити
    2:3
    Норвич Сити
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    22:00
    Уикомб Уондерерс
    0:0
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    22:45
    Барнсли
    0:1
    Брентфорд
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    22:45
    Престон
    0:3
    Блэкберн
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    23:00
    Борнмут
    2:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 13 тур
    24 ноября, вторник
    22:00
    Хиберниан
    2:2
    Сент-Джонстон
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 4 тур, группа F
    24 ноября, вторник
    23:00
    Лацио
    3:1
    Зенит
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    23:00
    Боруссия
    3:0
    Брюгге
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 4 тур, группа G
    24 ноября, вторник
    23:00
    Ювентус
    2:1
    Ференцварош
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    23:00
    Динамо
    0:4
    Барселона
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 4 тур, группа H
    24 ноября, вторник
    23:00
    ПСЖ
    1:0
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    24 ноября, вторник
    23:00
    Манчестер Юнайтед
    4:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
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