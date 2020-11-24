октябрь 2020
ноябрь 2020
Бразилия. Серия А 2020, 22 тур
24 ноября, вторник
02:00
Матч завершен
Казахстан. Премьер-лига 2020, 20 тур
Италия. Кубок (2020/2021), 1/16 финала
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 9 тур
24 ноября, вторник
19:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 4 тур, группа E
Норвегия. Элитсериен 2020, 25 тур
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 13 тур
24 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
24 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
24 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
24 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
24 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 13 тур
24 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 4 тур, группа F
Лига чемпионов (2020/2021), 4 тур, группа G
Лига чемпионов (2020/2021), 4 тур, группа H
24 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
24 ноября, вторник
23:00
Матч завершен